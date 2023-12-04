ЕС продлил санкции за нарушение прав человека во всем мире

Санкции за нарушения прав человека в России и во всем мире - так называемый "европейский акт Магнитского" - продлен до декабря 2026 года, заявил Совет ЕС.

Европейский Союз продлил действие санкций, введенных за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, в том числе в России. Действие штрафных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за данные правонарушения, продлены еще на три года, до 8 декабря 2026 года, сообщил Совет ЕС в понедельник, 4 декабря. Действие санкций будет и далее пересматриваться раз в год, указывается в заявлении.

Как отмечает Совет ЕС, в настоящее время в черном списке нарушителей прав человека числятся 67 человек и 20 компаний и организаций. Фигурантам санкционного списка запрещается въезд в ЕС, а их активы в Европе заморожены. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Евросоюзе запрещено предоставлять средства этим людям и компаниям.

"Сегодняшнее решение подтверждает приверженность ЕС осуждению нарушений прав человека, где бы они ни происходили, с использованием всех инструментов, при этом подтверждается, что права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны", - подчеркивается в заявлении.

Среди фигурантов списка - Бастрыкин, Калашников, Золотов и Краснов

Среди прочих в данном санкционном списке фигурирует ряд высокопоставленных лиц в РФ - бывший директор ФСИН Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов. В перечне фигурируют лица и организации из шести стран, в том числе два министра и прокуратура Северной Кореи, ливийские боевики, генерал из Южного Судана и бюро госбезопасности Эритреи.

Санкционный список ЕС за нарушения прав человека по всему миру были создан 7 декабря 2020 года. Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, иногда также называемый "европейским актом Магнитского", позволяет Брюсселю "преследовать лиц, организации и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире".

"ЕС внимательно следит за развитием событий в данной сфере и, как следствие, обеспечивает постоянный контроль за списками", - указывается в заявлении.

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