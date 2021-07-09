ЕС приветствует продление доставки гумпомощи ООН для Сирии

В Евросоюзе приветствовали решение Совбеза ООН о продлении действия трансграничного механизма для доставки гуманитарной помощи в Сирию. "Единогласное принятие резолюции 2585 (2021) Совета Безопасности ООН является радостной новостью", - говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и еврокомиссара по урегулированию кризисов и гуманитарной помощи Янеза Ленарчича, опубликованном в субботу, 10 июля.

В документе отмечается, что возможность использования ООН пограничного пункта Баб эль-Хава между Сирией и Турцией сначала в течение шести месяцев, а затем - при выполнении определенных условий - еще в течение полугода означает "значительное облегчение для миллионов сирийцев", поскольку гуманитарная помощь, доставляемая через этот механизм, необходима для их выживания. Боррель и Ленарчич указывают, что для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей в Сирии у резолюции СБ ООН о трансграничной помощи нет адекватной альтернативы.

Международные гуманитарные организации также с удовлетворением отреагировали на продление трансграничных поставок гумпомощи в Сирию. "Мы рады, что после тяжелых переговоров Совет Безопасности ООН принял решение оставить открытым пограничный переход из Турции в Сирию для поставок помощи Организации Объединенных Наций", - заявил координатор благотворительной организации Welthungerhilfe по Сирии Константин Витшель (Konstantin Witschel). По его словам, это важное решение "на время предотвратило гуманитарную катастрофу - по крайней мере до тех пор, пока не истечет новый срок действия резолюции".

Москва и Вашингтон расценили работу над соглашением о продолжении доставки в Сирию гуманитарной помощи как важный знак сотрудничества. Россия, поддерживающая режим сирийского лидера Башара Асада, в последние месяцы сигнализировала, что хочет закрыть последний из четырех пограничных переходов - Баб эль-Хава на северо-западе страны; в таком случае все товары ООН должны были бы поступать только через власти в Дамаске.

Накануне, 9 июля, Совет Безопасности ООН достиг согласия о том, что трансграничного механизма в Сирии будет действовать шесть месяцев, а затем, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, если будет виден прогресс по решению ряда проблем, то еще - полгода. "Речь не идет о продлении сразу на год. Таково было наше условие", - отметил он.

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