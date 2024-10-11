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ЕС отложил запуск автоматизированной пограничной системы

Ольга Лебедева
11 октября 2024 г.

По словам комиссара ЕС Юханссон, к введению системы автоматического сбора данных на границах Шенгенской зоны не готовы Германия, Франция и Нидерланды. Систему планировалось ввести в действие 10 ноября.

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Комиссар ЕС Ильва Юханссон
Комиссар ЕС Ильва ЮханссонФото: Jennifer Jacquemart/EU

Европейский Союз отложил планировавшийся на ноябрь запуск автоматизированной пограничной системы для регистрации граждан третьих стран на границах стран Шенгенской зоны. К введению так называемой системы въездов и выездов (EES) в действие не готовы Германия, Франция и Нидерланды, заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон вечером в четверг, 10 октября, по итогам заседания глав МВД стран Евросоюза в Люксембурге.

Кроме того, система не может быть запущена, как планировалось ранее, 10 ноября, поскольку к этому не готово ответственное за данный процесс ведомство eu-Lisa. Новой даты пока не назначено, добавила еврокомиссар из Швеции и выразила надежду, что это произойдет как можно скорее.

По словам Юханссон, Еврокомиссия поддерживает поэтапный переход на новую систему, в рамках которого она будет вначале внедрена только на отдельных погранпереходах. Решение о введении системы было принято в 2017 году.

Автоматический сбор биометрических данных

Система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы. Штамп в паспорте о въезде или выезде при этом заменят биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и изображения лиц. Тем самым власти стран Шенгенского соглашения быстрее смогут получать данные в случае необходимости.

Данные меры принимаются для более эффективной борьбы с трансграничной преступностью и терроризмом, а также усиления контроля на границах. Планы ЕС вызвали дискуссии, прежде всего, в вышедшей из его состава Великобритании. В королевстве опасаются более долгих процедур въезда и выезда из Евросоюза.

 

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