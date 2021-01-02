ЕС назвал ситуацию с бездомными беженцами в Боснии неприемлемой

Евросоюз выразил обеспокоенность по поводу положения сотен бездомных беженцев на северо-западе Боснии и Герцеговины. Соответствующее заявление сделал специальный представитель ЕС в этой стране Йоханн Заттлер в субботу, 2 января, после встречи с боснийским министром безопасности Сельмо Чикотичем.

"Эта ситуация абсолютно неприемлема. Жизни и фундаментальные права сотен людей находятся в серьезной опасности", - подчеркнул Заттлер. На встрече присутствовали также послы ФРГ, Австрии и Италии, передает агентство AFP.

Пожар в лагере для беженцев

Стороны, в частности, обсудили масштабный пожар во временном центре для приема мигрантов и беженцев близ Липы, неподалеку от границы с Хорватией. Лагерь был уничтожен 23 декабря 2020 года. По версии полиции, его подожгли обитатели лагеря, выступавшие против решения Международной организации по миграции (IOM). Ее сотрудники 23 декабря покинули центр, сославшись на отсутствие там воды, электричества и отопления.

В апреле минувшего года лагерь был создан в качестве временного пристанища. Центр находился на ответвлении "балканского маршрута", по которому беженцы и мигранты стремятся попасть из Турции в Западную Европу. Закрытие маршрута в 2016 году не перекрыло полностью поток беженцев, а лишь уменьшило его.

Бывшие обитатели лагеря для беженцев страдают от холода

На встрече с Сельмо Чикотичем обсуждались меры помощи обитателям бывшего лагеря, которые страдают от холода и отсутствия жилья. Еврокомиссия и IOM настаивают на открытии лагеря на территории заброшенной фабрики в Бихаче, неподалеку от Липы, однако местные власти выступают против. На минувшей неделе они попытались вывезти беженцев из Липы, чтобы разместить их в бывших казармах на юге страны. Мигранты, однако, не смогли покинуть автобусы в пункте назначения из-за протестов местных жителей.

Ранее, 2 января, кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказался против приема в Германии мигрантов из лагерей в Греции и в Боснии и Герцеговине. "Прежде всего - весь Европейский Союз обязан оказать помощь беженцам на Балканах и на греческих островах в местах их нынешнего пребывания", - заявил Мерц. Политик отметил, что подобную "гуманитарную катастрофу невозможно преодолеть, сказав: приезжайте все в Германию". "Этот путь закрыт", - подчеркнул Мерц.

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