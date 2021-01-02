Кандидат в председатели ХДС выступил против приема мигрантов из лагерей в Боснии и Греции

Кандидат в председатели Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказался против приема в Германии мигрантов из лагерей в Греции и Боснии-Герцеговины. "Прежде всего весь Европейский Союз обязан оказать помощь беженцам на Балканах и на греческих островах в местах их нынешнего пребывания", - заявил Мерц в субботу, 2 января, изданиям медиаконцерна Funke Mediengruppe. Политик отметил, что подобную "гуманитарную катастрофу невозможно преодолеть, сказав: приезжайте все в Германию". "Этот путь закрыт", - сказал Мерц.

Политик заявил также о необходимости остановить потоки мигрантов в Европу . По его словам, Европа должна договориться с третьими странами о мерах пресечения нелегального и опасного для жизни трафика людей по Средиземному морю. "Четким посланием как мигрантам, так и группировкам, организующим их переправку, должно стать: это опасно для жизни, и это не приведет к успеху", - заявил Мерц.

Говоря далее о миграционной политике, Фридрих Мерц призвал к более решительной по сравнению с прошедшими годами депортации мигрантов, не получивших в Германии статус беженца. При этом он признал, что властям ФРГ не удастся проводить депортацию мигрантов в необходимом объеме. В частности, в случае с Сирией кроме правовых и гуманитарных аспектов имеются и фактические препятствия - отсутствие авиасообщения и открытых наземных путей. Поэтому депортации в Сирию будут возможны только в отдельных случаях, сказал немецкий политик.

Отмена запрета на депортацию сирийцев на родину

Тотальный запрет на высылку мигрантов в Сирию, действовавший из-за гражданской войны в этой стране, истек в конце 2020 года. Теперь из Германии будут высылать сирийцев из числа преступников и потенциально опасных лиц обратно на родину, решая вопрос в каждом отдельном случае. По данным на конец октября, 5 719 сирийцев были обязаны покинуть пределы Германии и не имели вида на жительство в ФРГ. Земельные органы внутренних дел считали потенциально опасными исламистами 90 сирийцев, проживающих в стране.

По данным на 30 июня, в Германии находились 246 737 мигрантов, которым было выдано официальное заключение, обязывающее их покинуть страну. При этом 191 117 человек из этого числа получили отсрочку в депортации в связи с ее невозможностью на данный момент.

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