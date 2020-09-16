Мигранты в Германии все хуже справляются с языковым экзаменом

Все больше мигрантов в Германии проваливают экзамен по немецкому языку по окончании интеграционного курса, сообщает в субботу, 2 января газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос депутата бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Рене Шпрингера (Rene Springer).

По данным правительства, в первом полугодии 2020 года тест прошли 59,2 процента, тогда как в 2015 году показатель был выше - 72,6 процента. Среди молодежи успеваемость снизилась с 83,6 процента в 2015 году до 63,5 процента в 2019 году.

МВД Германии: Мигранты заинтересованы в изучении немецкого языка

С 2010 года интеграционные курсы, состоящие из обучения немецкому языку и ориентационного курса, прошли 1,2 миллиона человек. По окончании все учащиеся сдают тест. Для успешного окончания необходимо показать знания немецкого на уровне B1. По данным МВД ФРГ, число успешных выпускников снизилось после миграционного кризиса 2015-2016 годов из-за изменения состава беженцев.

Расходы на интеграционные курсы с 2010 по 2020 год составили в общей сложности 4,6 миллиарда евро, сообщает в своем ответе правительство ФРГ. Кроме того, подчеркивается, что почти полмиллиона заявлений о добровольной учебе на интеграционных курсах подали именно беженцы, у которых есть высокие шансы остаться в Германии. По мнению сотрудников министерства внутренних дел Германии, это доказывает, что "мигранты очень заинтересованы в изучении немецкого языка".

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