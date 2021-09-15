ЕС намерен противостоять "гибридной атаке" Беларуси

Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. Такое заявление сделала в среду, 15 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) во время своего ежегодного обращения к Европарламенту.

"Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле "выпихнули" к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - цитирует выступление фон дер Ляйен корреспондент DW в Брюсселе.

По словам главы Еврокомиссии, действия Минска направлены на дестабилизацию Евросоюза. "Давайте называть вещи своими именами: это гибридная атака, имеющая целью дестабилизировать Европу. Мы не станем терпеть этого никогда", - подчеркнула она.

Нелегальная миграция и уязвимость ЕС

Фон дер Ляйен отметила также, что Брюссель продолжит оказывать поддержку Литве, Латвии и Польше, столкнувшимся с проблемой массовой нелегальной миграции со стороны белорусской границы.

Вместе с тем глава Еврокомиссии указала на отсутствие единства внутри ЕС в вопросе отношения к беженцам. Именно эти разногласия сделали Евросоюз уязвимым для шантажа, от которого выигрывают геополитические конкуренты ЕС и преступники, занимающиеся контрабандой людей, подчеркнула фон дер Ляйен.

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