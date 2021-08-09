ЕС выделит Литве 36 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией

Евросоюз на фоне напряженной ситуации на литовско-белорусской границе выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Эти средства будут направлены на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду, а также на финансирование специальных бригад для идентификации возможных жертв торговли людьми и выявление нуждающихся в помощи, сообщила Еврокомиссия в среду, 11 августа.
В последнее время в Литву через границу с Беларусью прибывает необычно большое число нелегальных мигрантов. В связи с этим сейм Литвы в ночь на 11 августа одобрил строительство забора на границе с Беларусью. Согласно принятому закону, время, отводимое на реализацию этого проекта стоимостью в 152 млн евро, сокращается вдвое.
По данным ЕС, в Литву с начала года перебрались из Беларуси более 4 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе 2800 - из Ирака. За весь 2020 год на литовско-белорусской границе был зарегистрирован лишь 81 нелегальный переход. С тех пор как Ирак приостановил полеты в Беларусь, количество нелегальных переходов границы резко сократилось. Со 2 августа в Литву перебрался за неделю 271 нелегальный мигрант, в то время как неделей ранее - 1106.
Евросоюз обвиняет Беларусь
Соседствующая с Литвой Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью. Это позволяет латвийским пограничникам применять физическую силу для пресечения притока нелегалов. Пограничники также не обязаны принимать от нелегалов прошения о предоставлении убежища.
Евросоюз обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном форсировании нелегальных переходов границы с Литвой в отместку за санкции, введенные ЕС против руководства в Минске. На предстоящей неделе главы МВД стран ЕС проведут с Минском виртуальную конференцию для обсуждения миграционного кризиса.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина