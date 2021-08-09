ЕС выделит Литве 36 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией

Евросоюз на фоне напряженной ситуации на литовско-белорусской границе выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Эти средства будут направлены на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду, а также на финансирование специальных бригад для идентификации возможных жертв торговли людьми и выявление нуждающихся в помощи, сообщила Еврокомиссия в среду, 11 августа.

В последнее время в Литву через границу с Беларусью прибывает необычно большое число нелегальных мигрантов. В связи с этим сейм Литвы в ночь на 11 августа одобрил строительство забора на границе с Беларусью. Согласно принятому закону, время, отводимое на реализацию этого проекта стоимостью в 152 млн евро, сокращается вдвое.

По данным ЕС, в Литву с начала года перебрались из Беларуси более 4 тысяч нелегальных мигрантов, в том числе 2800 - из Ирака. За весь 2020 год на литовско-белорусской границе был зарегистрирован лишь 81 нелегальный переход. С тех пор как Ирак приостановил полеты в Беларусь, количество нелегальных переходов границы резко сократилось. Со 2 августа в Литву перебрался за неделю 271 нелегальный мигрант, в то время как неделей ранее - 1106.

Евросоюз обвиняет Беларусь

Соседствующая с Литвой Латвия объявила режим ЧС на границе с Беларусью. Это позволяет латвийским пограничникам применять физическую силу для пресечения притока нелегалов. Пограничники также не обязаны принимать от нелегалов прошения о предоставлении убежища.

Евросоюз обвиняет белорусского руководителя Александра Лукашенко в намеренном форсировании нелегальных переходов границы с Литвой в отместку за санкции, введенные ЕС против руководства в Минске. На предстоящей неделе главы МВД стран ЕС проведут с Минском виртуальную конференцию для обсуждения миграционного кризиса.

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