 ЕС намерен к 2030 году сократить вредные выбросы в атмосферу на 55% | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2020

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Европа

ЕС намерен к 2030 году сократить вредные выбросы в атмосферу на 55%

Лидеры стран Евросоюза подтвердили предложение Еврокомиссии по сокращению вредных выбросов не менее чем на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

На саммите Евросоюза в Брюсселе 10 декабря

На саммите Евросоюза в Брюсселе 10 декабря

Страны Евросоюза договорились о сокращении вредных выбросов в атмосферу к 2030 году не менее, чем на 55%, по сравнению с уровнем 1990 года. Такое решение было принято на встрече глав государств и правительств стран ЕС, проходящей в Брюсселе в пятницу, 11 декабря. Цель договоренностей - выполнение целей Парижского соглашения по климату, отмечается в заявлении по итогам саммита.

Европейский Совет подтвердил "амбициозное предложение" Европейской Комиссии (ЕК), и это "освобождает нам дорогу к климатической нейтральности к 2050 году", написала в Twitter глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В марте 2020 года Еврокомиссия представила проект закона о климате, который должен сделать ЕС к 2050 году климатически нейтральным, то есть негативное воздействие на климат парниковых газов, производимых промышленными предприятиями, должно будет полностью компенсироваться за счет высаживания лесов и использования "зеленых" технологий. Закон стал частью так называемой зеленой сделки, в рамках которой ЕС планирует принять ряд таких экономических и социальных мер, как отказ от нефти, угля и газа в энергетике и переход на возобновляемые источники энергии.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на конференции ООН по проблемам климата (COP21). Этот документ заменил Киотский протокол, утверждавший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов только для развитых стран, срок действия которого истекал в 2020 году. Теперь такие обязательства взяли на себя и другие государства независимо от степени экономического развития.

Заявленная цель соглашения - до конца XXI века удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Кроме того, страны должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.

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    Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

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    Автор: Андрей Гурков


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