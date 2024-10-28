ЕС: На выборах в Узбекистане не было реальной оппозиции

В Европейской службе внешних связей отметили прогресс на выборах в парламент Узбекистана, но констатировали отсутствие "реальной возможности выбора".

На выборах в парламент Узбекистана 27 октября у избирателей "не было реальной возможности выбора". Такую оценку озвучила Европейская служба внешних связей (EEAS) в понедельник, 28 октября.

В ЕС приветствовали прогресс в ходе этих выборов, в частности, - усилия по облегчению голосования инвалидов и тот факт, что минимум 40% мест в новом парламенте теперь будут занимать женщины, а также поздравили узбекские власти с достижением технических стандартов обеспечения голосования.

Вместе с тем в Брюсселе обратили внимание и на "сохраняющиеся недостатки" - так, только партии, одобренные правительством, имели право выдвигать своих кандидатов, что привело к отсутствию оппозиционных сил.

ЕС: Необходимы дальнейшие инвестиции в демократический процесс

Евросоюз также принял к сведению информацию о "многочисленных нарушениях", выявленных Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и его миссией по наблюдению за парламентскими выборами в Узбекистане.

"ЕС считает, что необходимы дальнейшие инвестиции в демократический процесс в Узбекистане, прежде чем выборы действительно можно будет назвать справедливыми и свободными", - указали в EEAS. Будущие парламентские выборы должны быть открыты для независимых кандидатов, добавили в Брюсселе. Создание пространства для общественных дебатов, формирование устойчивой среды для проведения реформ принесет реальную пользу стране и ее народу, считают в ЕС.

Брюссель поддерживает Ташкент на пути демократических реформ

Европейский Союз по-прежнему готов поддерживать Ташкент в его стремлении к проведению демократических преобразований и выполнению рекомендаций этой и предыдущих миссий БДИПЧ ОБСЕ.

Победителем парламентских выборов в Узбекистане объявлена правящая Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП). Согласно предварительным результатам выборов от 28 октября, она набрала 35,75% голосов и получила 64 места в Законодательной палате парламента.

На втором месте - Демократическая партия "Миллий тикланиш" (18,82%). Социал-демократическая партия "Адолат" получила 16,20% голосов, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - 17,11%, Экологическая партия Узбекистана - 13,12%.

С учетом результатов голосования по одномандатным округам УзЛиДеП займет в нижней палате 64 места из 150, "Миллий тикланиш" - 29, "Адолат" - 21, НДПУ - 20, Экопартия - 16 мест. По данным ЦИК, явка на выборах составила 74,72%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завоевал популярность среди избирателей благодаря либеральным экономическим реформам и ослаблению драконовских ограничений политических, религиозных и медийных свобод, действовавших при его предшественнике Исламе Каримове.