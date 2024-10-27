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В Узбекистане стартовали парламентские выборы

Сергей Ромашенко
27 октября 2024 г.

Впервые в истории Узбекистана выборы в законодательную палату парламента проходят по смешанной избирательной системе. Граждане будут избирать 75 депутатов, еще 75 будут избраны на основе партийных списков.

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Президент Узбекистана Мирзиёев на выборах, июль 2023
Президент Узбекистана Мирзиёев на выборах, июль 2023Фото: Press service of the President of Uzbekistan/REUTERS

В Узбекистане в воскресенье, 27 октября, проводятся парламентские выборы, которые при отсутствии реальных оппозиционных партий несомненно приведут к избранию законодательного органа, лояльного президенту Шаукату Мирзиёеву.

Мирзиёев правит самой многонаселенной центральноазиатской страной с 2016 года. Он завоевал в народе популярность благодаря либеральным экономическим реформам и ослаблению действовавших при его предшественнике Исламе Каримове драконовских ограничений политических, религиозных и медийных свобод.

Тем не менее политическая власть остается сконцентрированной в руках Мирзиёева, а парламент лишь рутинно утверждает законы, разработанные его кабинетом, отмечает агентство Reuters. Избирательные участники открыты с 8 до 20 часов по местному времени, сообщил ЦИК Узбекистана.

Выборы по смешанной системе

Выборы в парламент впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 75 депутатов изберут по одномандатным округам на основе голосов, а остальные 75 - по партийным спискам пропорционально количеству голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.

В выборах участвуют пять партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия "Адолат".

 

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