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На выборах парламента Узбекистана победила правящая партия

Ольга Лебедева
28 октября 2024 г.

Правящая Либерально-демократическая партия Узбекистана по итогам парламентских выборов получит 64 мандата из 150, остальные четыре партии получат от 16 до 29 мест. Реальная оппозиция в выборах не участвовала.

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Депутаты парламента Узбекистана
Правящая партия вновь займет большинство мест в парламенте УзбекистанаФото: picture-alliance/Anadolu Agency/Presidency of Uzbekistan

Победителем парламентских выборов в Узбекистане, состоявшихся 27 октября, объявлена правящая Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП). Согласно предварительным результатам выборов, она набрала 35,75% голосов и получила 64 места в Законодательной палате парламента, сообщила в понедельник, 28 октября, Центральная избирательная комиссии (ЦИК) Узбекистана.

На втором месте - Демократическая партия "Миллий тикланиш" (18,82%). Социал-демократическая партия "Адолат" получила 16,20% голосов, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - 17,11%, Экологическая партия Узбекистана - 13,12%, сообщается далее.

С учетом результатов голосования по одномандатным округам УзЛиДеП займет в нижней палате 64 места из 150, "Миллий тикланиш" - 29, "Адолат" - 21, НДПУ - 20, Экопартия - 16 мест. По данным ЦИК, явка на выборах составила 74,72%.

На выборах отсутствовала реальная оппозиция

Парламентские выборы в Узбекистане впервые проводились по смешанной системе: 75 мест распределялись по партийным спискам и 75 - по одномандатным округам. В отсутствие реальных оппозиционных сил они могли привести лишь к очередному избранию законодательного органа, лояльного президенту Шавкату Мирзиёеву, который правит самой многонаселенной центральноазиатской страной с 2016 года.

Мирзиёев завоевал популярность среди избирателей благодаря либеральным экономическим реформам и ослаблению драконовских ограничений политических, религиозных и медийных свобод, действовавших при его предшественнике Исламе Каримове. Тем не менее политическая власть остается сконцентрированной в руках президента, а парламент лишь рутинно утверждает законы, разработанные его кабинетом, отмечает агентство Reuters.

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