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Автомагистраль в ГерманииФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance
ПолитикаГермания

ЕС и ФРГ нашли компромисс по вопросу запрета авто с ДВС

Даниил Сотников
19 мин. назад

Еврокомиссия согласилась с ФРГ и сделала исключение из запрета автомобилей с ДВС для машин, заправляемых электротопловом.

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Правительство Германии и Еврокомиссия достигли соглашения по вопросу о полном прекращении выпуска с 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), против которого выступала ФРГ. Берлин настаивал на исключении из запрета для электротоплива. Об этом сообщили министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в субботу, 25 марта.

"Путь ясен: Европа остается технологически нейтральной. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания также могут быть вновь зарегистрированы после 2035 года, если они используют только топливо с нейтральным выбросом CO2", - сообщил немецкий министр.

"Мы пришли к соглашению с Германией о будущем использовании топлива в автомобилях", - написал Тиммерманс. "Теперь мы будем работать над тем, чтобы как можно скорее принять стандарты выбросов CO2 для автомобилей", - добавил он.

Споры в Европе о запрете ДВС

Закон о полном запрете на выпуск новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года в прошлом году согласовали все страны ЕС, а в текущем феврале одобрил Европейский парламент. В марте издание Financial Times узнало, что в последний момент Германия и Италия изменили позицию по поводу проекта закона, что привело к срыву его окончательного одобрения.

Министр транспорта ФРГ Виссинг обратился к Еврокомиссии за разъяснением о статусе автомобилей с углеродно-нейтральным синтетическим топливом - так называемым электротопливом (E-Fuel), которое производится с помощью электроэнергии из воды и углекислого газа. В итоге для этого топлива было сделано исключение.

"Речь идет о прогрессе, а не о запретах. У двигателя внутреннего сгорания есть будущее, если мы превратим его в экологичный двигатель и будем дальше развивать такие технологии, как электронное топливо или водородные приводы", - поддержал позицию ФРГ канцлер Австрии Карл Нехаммер (Karl Nehammer). "Это хорошо и правильно, что Комиссия ЕС сейчас уступила", - добавил он.

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