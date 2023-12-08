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ЕС разрешит своим членам блокировать поставки газа из России

Сергей Куприков
8 декабря 2023 г.

Согласно проекту, любая страна ЕС сможет ограничить доступ компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам СПГ, сообщает Financial Times.

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Терминал СПГ в немецком Вильхельмсхафене
Терминал СПГ в немецком ВильхельмсхафенеФото: David Hecker/Getty Images

Европейский Союз подготовил законопроект, который позволит его членам самостоятельно блокировать импорт газа из России. Об этом сообщает в пятницу, 8 декабря, издание Financial Times. Согласно проекту, любая страна Евросоюза сможет "частично или, где это оправдано, полностью ограничить" доступ компаниям из России и Беларуси к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ).

Financial Times отмечает, что, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, это предложение даст возможность европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с поставщиками газа из России без выплаты значительных компенсаций.

После начала войны России против Украины Евросоюз существенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей. К 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от поставок ископаемого топлива из России. Однако до сих пор свыше десятой части поставок газа в ЕС приходится на РФ. По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года российский газ составил около 12% от общего объема газового импорта в Евросоюз. Некоторые страны, в частности Австрия и Венгрия, по-прежнему в значительной степени зависят от поставок российского газа.

В ноябре 2023 года экспорт российского СПГ в Европу оказался самым высоким за всю историю, составив 1,75 миллиона тонн. Одними из крупнейших импортеров являются Испания и Бельгия.

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