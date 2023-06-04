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ПолитикаТурция

Эрдоган сформировал новое правительство Турции

Александра Иванова
1 ч. назад

Министром финансов в новом правительстве президента Турции Эрдогана был назначен авторитетный экономист Мехмет Шимшек. Он уже занимал эту должность с 2009 по 2015 годы.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время объявление нового состава правительства в Анкаре, 3 июня 2023 года
Эрдоган во время объявление нового состава правительства в АнкареФото: Umit Bektas/REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный в третий раз на пост главы государства, частично сменил состав правительства страны. Так, министром финансов, перед которым стоит задача вывести страну из сложного экономического положения, был назначен пользующийся международным авторитетом экономист Мехмет Шимшек.

Шимшек уже был министром финансов Турции - в период с 2009 по 2015 годы. После этого он работал в должности вице-премьера страны. Эксперты ожидают, что он будет придерживаться классических правил ведения экономической и финансовой политики, пишет агентство Reuters. Таким образом, Эрдоган сигнализирует готовность сменить экономический курс своего правительства, констатируют журналисты.

Сегодня одной из главных проблем в Турции является высокая инфляция. При этом Центробанк страны вместо того, чтобы повысить процентную ставку, понизил ее. Судя по всему, за этим решением стоял сам Эрдоган, который называет себя "врагом процентных ставок". Следствием этой политики стал, однако, обвал курса лиры. Товары и сырье, которые Турция закупала за рубежом, на этом фоне стали дороже. Эксперты предупреждали, что в случае сохранения подобного курса страну ждут экономические потрясения, поскольку ее валютные резервы истощены.

Другие перестановки в правительстве Эрдогана

На пост министра иностранных дел Эрдоган назначил бывшего главу службы безопасности Хакана Фидана. Между тем начальник Генштаба Ясар Гюлер получил должность министра обороны. Новым главой министерства внутренних дел стал экс-губернатор Стамбула Али Ерликая.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во втором туре выборов главы государства 28 мая обошел кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, набрав 52,18% голосов. 3 июня прошла инаугурация Эрдогана. Гостями церемонии были 78 высокопоставленных представителей государств мира и организаций, в том числе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, правитель Венесуэлы Николас Мадуро и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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