Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,16% после обработки 99,85% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные. У его соперника Кемаля Кылычдароглу - 47,84%.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признан победителем выборов главы государства в стране. Об этом заявил вечером, в воскресенье, 28 мая, глава Центральной избирательной комиссии Ахмет Йенер.

После обработки 99,85 процента бюллетеней Эрдоган набрал во втором туре выборов 52,16 процента голосов. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия Турции. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 47,84 процента.

По данным оппозиционного агентства Anka, после подсчета 97 процентов бюллетеней Эрдоган набирал 52 процента, Кылычдароглу - 48.

"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, - заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. - Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали".

Косвенно свое поражение признал и Кемаль Кылычдароглу, выразив озабоченность тем, что страну ожидают очень большие проблемы. В первом выступлении по итогам выборов он заявил, что продолжит борьбу за демократию.

Эрдоган избирается президентом в третий раз

В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5% проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9% голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5%. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.

Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.

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