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Избирательный бюллететень во втором туре выборов президента Турции, 28 мая 2023 года
Избирательный бюллететень во втором туре выборов президента Турции, 28 мая 2023 годаФото: Yves Herman/REUTERS
ПолитикаТурция

Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

Илья Коваль
3 мин. назад

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,07% после обработки 98,94% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные. У его соперника Кемаля Кылычдароглу - 47,93%.

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,07 процента голосов после обработки 98,94 процента бюллетеней. Такие предварительные данные обнародовала в воскресенье, 28 мая Центральная избирательная комиссия Турции. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 47,93 процента.

По данным оппозиционного агентства Anka, после подсчета 97 процента бюллетеней Эрдоган набирал 52 процента, Кылычдароглу - 48.

После того как стало ясно, что чисто арифметически Кылычдароглу не сможет догнать Эрдогана, действующий президент объявил о своей победе на выборах. Не дожидаясь окончательных итогов голосования, ему уже направили поздравления лидеры Омана, Ливии и Венгрии.

"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, - заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. - Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали".

Эрдоган избирается президентом в третий раз

В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5% проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9% голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5%. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.

Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.

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