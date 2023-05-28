Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

По данным оппозиционного агентства Anka, после подсчета 97 процента бюллетеней Эрдоган набирал 52 процента, Кылычдароглу - 48.
После того как стало ясно, что чисто арифметически Кылычдароглу не сможет догнать Эрдогана, действующий президент объявил о своей победе на выборах. Не дожидаясь окончательных итогов голосования, ему уже направили поздравления лидеры Омана, Ливии и Венгрии.
"Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, - заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Стамбуле. - Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пять лет, за выбор, который они сделали".
Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.
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