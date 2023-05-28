Эрдоган побеждает во втором туре выборов президента Турции
Илья Коваль
5 мин. назад
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% после обработки 66,65% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные. У его соперника Кемаля Кылычдароглу - 45,22%.
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 54,78 процента голосов после обработки 66,65% процента бюллетеней. Такие предварительные данные обнародованы в воскресенье, 28 мая. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 45,22 процента.
Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.
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