Эрдоган побеждает во втором туре выборов президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 54,78% после обработки 66,65% бюллетеней, свидетельствуют предварительные данные. У его соперника Кемаля Кылычдароглу - 45,22%.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 54,78 процента голосов после обработки 66,65% процента бюллетеней. Такие предварительные данные обнародованы в воскресенье, 28 мая. У оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу - 45,22 процента.

В первом туре 69-летнему Эрдогану немного не хватило для победы, тогда он заручился поддержкой 49,5% проголосовавших, у 74-летнего Кылычдароглу было 44,9% голосов. Третье место занял кандидат ультранационалистических взглядов Синан Оган, набравший 5%. Перед вторым туром выборов Оган высказался в поддержку Эрдогана.

Кылычдароглу призывал избирателей покончить с 20-летним "авторитарным правлением" Эрдогана. Реджеп Тайип Эрдоган руководит Турцией с 2003 года. До 2014-го он занимал пост премьер-министра, а теперь в третий раз подряд избирается президентом страны.

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