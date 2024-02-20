Эквадор не будет передавать США оружие для Украины

Эквадор отказался от намерения передать США вооружения советского образца для Киева после того, как Россельхознадзор запретил экспорт бананов из Эквадора, обосновав его санитарными причинами.

Эквадор официально подтвердил отказ от намерения отправить в США оружие советского образца, которое Вашингтон планировал передать Киеву. "Эквадор не будет посылать никакого военного материала в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте", - говорится в заявлении министра иностранных дел южноамериканского государства Гибриэлы Соммерфельд, обнародованном в понедельник, 19 февраля.

О планах передать США оружие советского образца в обмен на более современные американские вооружения президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в январе. Предполагалось, что Эквадор поставит в США шесть военных вертолетов, ракеты дальнего радиуса действия и системы ПВО на сумму в 200 млн долларов.

Россия разрешения на эти поставки не давала. Как пишет российское онлайн-издание BFM.ru , вскоре после того, как стало известно о планах Эквадора поставить США вооружения, "выяснилось, что Россельхозназдор обнаружил в бананах пяти эквадорских поставщиков вредителя - муху-горбатку - и запретил импорт этих продуктов".

Ограничения на ввоз гвоздик из Эквадора

Позже в Россельхозназдзоре выразили беспокойство по поводу поставок в Россию гвоздик из Эквадора через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву "в связи с выявлением в них западного (калифорнийского) цветочного трипса". Как сообщило ведомство 3 февраля на своем сайте, оно направило соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран ЕС с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.

"При продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов", - говорилось тогда в пресс-релизе .

Оружие для Украины и экспорт бананов в РФ

Запрет российского ведомства на импорт бананов из Эквадора был отменен 16 февраля. На следующий день, 17 февраля, российские СМИ сообщили, что по итогам встречи посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана с президентом страны Даниэлем Нобоа Эквадор пересмотрел свое решение о поставке военной техники советского образца в США.

"С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", - заявил тогда российский дипломат.

Спринчан уточнил, что президент Эквадора Нобоа "заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей".

По данным российских СМИ, на Россию приходится 21% экспорта Эквадором бананов. В то же время 95% бананов на российском рынке - из Эквадора.

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