Эквадор не будет передавать США оружие для Украины

Эквадор не будет передавать США оружие для Украины20 февраля 2024 г.
Эквадор официально подтвердил отказ от намерения отправить в США оружие советского образца, которое Вашингтон планировал передать Киеву. "Эквадор не будет посылать никакого военного материала в страну, которая участвует в международном вооруженном конфликте", - говорится в заявлении министра иностранных дел южноамериканского государства Гибриэлы Соммерфельд, обнародованном в понедельник, 19 февраля.
О планах передать США оружие советского образца в обмен на более современные американские вооружения президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в январе. Предполагалось, что Эквадор поставит в США шесть военных вертолетов, ракеты дальнего радиуса действия и системы ПВО на сумму в 200 млн долларов.
Россия разрешения на эти поставки не давала. Как пишет российское онлайн-издание BFM.ru, вскоре после того, как стало известно о планах Эквадора поставить США вооружения, "выяснилось, что Россельхозназдор обнаружил в бананах пяти эквадорских поставщиков вредителя - муху-горбатку - и запретил импорт этих продуктов".
Ограничения на ввоз гвоздик из Эквадора
Позже в Россельхозназдзоре выразили беспокойство по поводу поставок в Россию гвоздик из Эквадора через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву "в связи с выявлением в них западного (калифорнийского) цветочного трипса". Как сообщило ведомство 3 февраля на своем сайте, оно направило соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран ЕС с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.
"При продолжении поставок зараженных цветов в Россию указанными странами Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер в отношении других видов цветов", - говорилось тогда в пресс-релизе.
Оружие для Украины и экспорт бананов в РФ
Запрет российского ведомства на импорт бананов из Эквадора был отменен 16 февраля. На следующий день, 17 февраля, российские СМИ сообщили, что по итогам встречи посла РФ в Эквадоре Владимира Спринчана с президентом страны Даниэлем Нобоа Эквадор пересмотрел свое решение о поставке военной техники советского образца в США.
"С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора - не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", - заявил тогда российский дипломат.
Спринчан уточнил, что президент Эквадора Нобоа "заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей".
По данным российских СМИ, на Россию приходится 21% экспорта Эквадором бананов. В то же время 95% бананов на российском рынке - из Эквадора.
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