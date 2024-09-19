Экс-жене главреда "НГ Европа" заменили срок на условный

Антонина Федорова обвинялась в попытке совершить убийство двухлетней дочери от первого брака. В мае 2024 года суд в Новгороде приговорил ее к 9 годам колонии.

Бывшей жене главреда "Новой газеты Европа" Кирилла Мартынова Антонине Федоровой, осужденной по делу о покушении на убийство малолетней дочери, был снижен срок с девяти до восьми лет, а само наказание заменено на условное. Такое решение приняла в четверг, 19 сентября, тройка судей Первого апелляционного суда общей юрисдикции по просьбе прокуратуры, передает онлайн-издание "Медиазона" .

Указывается, что женщину, которая участвовала в заседании по видеосвязи, постановили в тот же день отпустить из СИЗО в Новгороде.

Дело о покушении на убийство дочери

Дело против Антонины, которая тогда еще не была замужем за главредом "Новой газеты Европа" Кириллом Мартыновым и носила фамилию Федорова, возбудили в 2007 году. Тогда Алиса - двухлетняя дочь женщины от первого брака - упала в лестничный пролет с третьего этажа и получила сотрясение мозга и перелом челюсти. Также у ребенка были выбиты зубы, врачи зафиксировали ушибы.

21-летняя Федорова сама вызвала "скорую", однако ее обвинили в покушении на убийство и заключили в СИЗО. Органы опеки потребовали забрать у нее дочь. Единственным свидетелем, утверждавшим, что видел, как женщина сбросила девочку с лестницы, был 11-летний мальчик Егор Кудров, наблюдавший за сценой с лестничной площадки этажом выше.

В июле 2007 года Антонина вышла замуж за Кирилла Мартынова и взяла его фамилию. Сам Мартынов вел активную кампанию в поддержку женщины. В июле 2008 года присяжные признали Антонину виновной в покушении на убийство и не заслуживающей снисхождения. Через несколько дней ей должны были вынести приговор, однако она не явилась в суд.

Задержание и суд

Женщину объявили сначала в региональный, а позже - в федеральный розыск. О задержании Антонины стало известно в апреле 2024 года. Как пишет медиакомпания BBC, на заседании суда 16 апреля она подтвердила, что на момент задержания жила вместе с дочерью в Ставрополе. Сама девочка участвовала в заседании суда в статусе потерпевшей. Она рассказала, что узнала о том, что ее зовут Алиса, только после задержания ее матери. Женщина называла дочь Марией, у нее не было паспорта, а обучение проходило на дому.

В мае 2024 года суд в Новгороде приговорил Антонину Федорову к девяти годам колонии.