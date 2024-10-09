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Фариду Курбангалееву объявили в международный розыск

Роман Сулима
9 октября 2024 г.

Власти РФ объявили экс-телеведущую программы "Вести" Фариду Курбангалееву, ранее признанную "иноагентом" и включенную в перечень "террористов и экстремистов", в международный розыск за "распространение фейков" об армии.

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Автомобиль Следственного комитета РФ
Фото: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Бывшая ведущая программы "Вести" телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева объявлена в международный розыск. Об этом сообщило в среду, 9 октября, государственное агентство РИА "Новости" со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении. 

"Уголовное дело в отношении Курбангалеевой и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года", - дополнило агентство. МВД России объявило журналистку в розыск 20 июня. Вместе с ней, как ранее сообщало издание "Медиазона", по делу проходит доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Ведущая уже имеет статус "иноагента"

Ранее Фарида Курбангалеева была объявлена в России "иноагентом" и внесена в список "террористов и экстремистов", составляемый Росфинмониторингом. Ее обвиняют в публичных призывах к "оправданию терроризма" и публичном распространении "фейков" о российской армии "по мотивам национальной ненависти или вражды". Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать журналистку сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории России либо передать правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.

Фарида Курбангалеева с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы "Вести", но уволилась с этой должности сразу после аннексии Крыма Россией. С 2018 года она проживает и работает в Праге. С 2018 по 2021 годы Курбангалеева работала на телеканале "Настоящее время", а сейчас ведет собственный Telegram-канал "Пражский град" - антивоенный и антипутинский, как значится в информации о нем.

Курбангалеева: Просто буду дальше делать свое дело

"Я-то думала, что это (объявление в международный розыск. - Ред.) произошло еще летом, сразу после наделения меня статусом террориста и экстремиста, а оказывается, только сейчас", - написала Фарида Курбангалеева в соцсети Facebook и в своем Telegram-канале. Она отметила, что не переживает "и малую часть того ужаса", который переживают украинцы или российские политзаключенные.

"Поэтому я просто буду дальше делать свое дело. Я предлагаю нам всем направить нашу мощную и чистую энергию на поддержку Украины и противопоставить ее всему тому дерьму, что несет путинский режим", - подытожила журналистка.

 

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