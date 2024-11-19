Россиянина судят в США за кибервымогательство

По данным американского следствия, Евгений Птицын и его сообщники осуществили более 1000 кибератак в разных странах. При помощи программы-вымогателя они добились выкупов на 16 миллионов долларов.

Южная Корея экстрадировала в США гражданина России, которого подозревают в распространении программы-вымогателя. В понедельник, 18 ноября, министерство юстиции США сообщило , что 4 ноября 42-летний Евгений Птицын предстал перед окружным судом США, где ему будет предъявлено обвинение.

По данным следствия, кибератакам при помощи программы Phobos подверглись более 1000 государственных учреждений и частных компаний в США и других странах по всему миру - как крупные корпорации, так и школы, больницы и другие учреждения и некоммерческие организации, а также официально признанное в США на федеральном уровне индейское племя. Сумма полученных Птицыным и его сообщниками выкупов оценивается в 16 миллионов долларов.

В обвинительном заключении утверждается, что с ноября 2020 года Птицын начал предлагать доступ к Phobos сообщникам, что позволило им шифровать данные жертв и вымогать выкуп в обмен на ключи дешифрования. Россиянин обвиняется в мошенничестве с использованием средств связи, сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества, нанесении умышленного ущерба защищенным компьютерам и вымогательстве. Если Птицына признают виновным, ему грозит несколько десятков лет тюрьмы.