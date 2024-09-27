СМИ: Киберкорпус ГУР атаковал более 800 серверов по всей РФ

По данным источника издания "Укринформ" в украинской разведке, киберспециалисты ГУР в период с 23 по 26 сентября совершили DDOS-атаку на сервера военных и учреждения, обеспечивающие российскую агрессию против Украины.

Киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины в период с 23 по 26 сентября атаковали более 800 серверов в разных регионах России. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил изданию "Укринформ" осведомленный источник. "В результате атаки киберкорпуса ГУР полностью уничтожены документы и данные, которые хранились на пораженных серверах", - цитирует издание слова своего собеседника, уточняя, что речь идет о серверах военных, а также административных и финансовых учреждений, которые обеспечивают российскую агрессию против Украины.

Как отмечает "Укринформ", все данные и документации на атакованных серверах были удалены без возможности их восстановления, и их потеря привела к частичной или полной остановке работы потребителей и поставщиков услуг в различных отраслях, связанных с участием в войне. Вследствие совершенной атаки возникнет необходимость расхода дополнительных ресурсов на поиск и восстановление данных и в очередной раз продемонстрирует местному населению низкий уровень технического обеспечения в РФ, считают в украинской разведке.

Ранее состоялась DDOS-атака на банковскую систему России

Ранее киберспециалисты ГУР осуществили массированную DDOS-атаку на банковскую систему РФ. В результате той операции была нарушена работа "крупнейших банковских учреждений государства-агрессора, которые обеспечивают деятельность оккупационных войск ВС РФ". В частности, под киберудар попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газбанк" и платежная система "СБП", а также "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".