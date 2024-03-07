Террористке RAF Даниэле Клетте выдали второй ордер на арест

Террористке RAF Даниэле Клетте выдали второй ордер на арест7 марта 2024 г.
Бывшей участнице немецкой левой террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) Даниэле Клетте (Daniela Klette) вручили еще один ордер на арест. Он связан с обвинениями в причастности Клетте к терактам RAF в 1990-х годах, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 7 марта.
Согласно этому ордеру, который был выписан Федеральной прокуратурой Германии на имя Клетте еще в 2018 году, женщина подозревается в соучастии в двух покушениях на убийство и теракте с использованием взрывчатки. Речь идет о провалившемся нападении RAF на здание Deutsche Bank в Эшборне (Гессен) в феврале 1990 года, нападении с применением огнестрельного оружия на посольство США в Бонне в 91-м году и подрыве нового здания тюрьмы в Вайтерштадте (Гессен) в 93-м.
Теракт в Вайтерштадте стал последним, за который члены RAF взяли на себя ответственность перед роспуском организации в 1998 году. Общий ущерб от него составил 123 млн марок, что соответствует примерно 63 млн евро. Помимо Клетте в нападении на тюрьму также участвовали Эрнст-Фолькер Штауб (Ernst Volker Staub) и Буркхард Гарвег (Burhard Garweg), которые продолжают разыскиваться полицией.
Задержание Даниэлы Клетте в Берлине
65-летняя Клетте была арестована в немецкой столице 26 февраля. Экс-участница RAF жила в берлинском районе Кройцберг под вымышленным именем Клаудия. Чтобы заработать на жизнь, давала частные уроки математики.
В настоящее время она содержится под стражей в Нижней Саксонии по обвинению в ограблениях инкассаторов и нескольких супермаркетов.
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