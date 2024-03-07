Террористке RAF Даниэле Клетте выдали второй ордер на арест

Ордер был выписан на имя Клетте еще в 2018 году. В нем она подозревается в соучастии в двух покушениях на убийство и теракте с использованием взрывчатки.

Бывшей участнице немецкой левой террористической группировки "Фракция Красной армии" (Rote Armee Fraktion, RAF) Даниэле Клетте (Daniela Klette) вручили еще один ордер на арест. Он связан с обвинениями в причастности Клетте к терактам RAF в 1990-х годах, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 7 марта.

Согласно этому ордеру, который был выписан Федеральной прокуратурой Германии на имя Клетте еще в 2018 году, женщина подозревается в соучастии в двух покушениях на убийство и теракте с использованием взрывчатки. Речь идет о провалившемся нападении RAF на здание Deutsche Bank в Эшборне (Гессен) в феврале 1990 года, нападении с применением огнестрельного оружия на посольство США в Бонне в 91-м году и подрыве нового здания тюрьмы в Вайтерштадте (Гессен) в 93-м.

Теракт в Вайтерштадте стал последним, за который члены RAF взяли на себя ответственность перед роспуском организации в 1998 году. Общий ущерб от него составил 123 млн марок, что соответствует примерно 63 млн евро. Помимо Клетте в нападении на тюрьму также участвовали Эрнст-Фолькер Штауб (Ernst Volker Staub) и Буркхард Гарвег (Burhard Garweg), которые продолжают разыскиваться полицией.

Задержание Даниэлы Клетте в Берлине

65-летняя Клетте была арестована в немецкой столице 26 февраля. Экс-участница RAF жила в берлинском районе Кройцберг под вымышленным именем Клаудия. Чтобы заработать на жизнь, давала частные уроки математики.

В настоящее время она содержится под стражей в Нижней Саксонии по обвинению в ограблениях инкассаторов и нескольких супермаркетов.

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