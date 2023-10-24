Экс-сотрудник АНБ США признался в попытке шпионажа на Россию

Киберспециалист, недолго проработавший в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, признался в попытке шпионажа в пользу России. Министерство юстиции Соединенных Штатов сообщило в понедельник, 23 октября, что 31-летний Джарех Себастьян Далке признал себя виновным по шести пунктам в окружном суде США.

Согласно сообщению суда, Далке обвиняют в попытке передать секретную информацию о национальной обороне Соединенных Штатов Америки агенту иностранного правительства. Проработав в АНБ менее четырех недель, Далке уволился в конце июня прошлого года, сославшись на семейные обстоятельства. За время своей недолгой карьеры в спецслужбе ему удалось распечатать засекреченные документы. После окончания работы он предложил их в специализированных онлайн-сервисах человеку, которого считал российским агентом, сообщило министерство юстиции. На самом же деле это был секретный агент Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Документы имеют прямое отношение к секретным данным США

Ранее стало известно, что Далке передал тайному агенту выдержки из трех документов строгой секретности, имеющих отношение к конфиденциальным оборонным возможностям США, планам обновления определенной криптографической программы и оценкам военной мощи неназванного иностранного государства. Далке признал на суде, что использовал зашифрованный электронный адрес для передачи выдержек из трех секретных документов лицу, которого он считал агентом Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, в конце августа 2022 года Далке запросил у "российского агента" 85 тысяч долларов в криптовалюте в обмен на всю информацию, которой располагал. Он утверждал, что эта информация могла бы быть полезной для России. Кроме того, экс-сотрудник АНБ организовал передачу дополнительной секретной информации "агенту" в Денвере, следуя инструкциям, на самом деле предоставленным ФБР. Один из переданных файлов оказался письмом на русском языке, в котором Далке говорил о дружбе и общей пользе своего поступка.

Далке был арестован ФБР 28 сентября во время передачи файлов. Помимо прочего, он сообщил агенту под прикрытием, что у него долг в более 230 тысяч долларов. Но прокуроры утверждают, что экс-сотрудник американской спецслужбы просто симпатизировал России. Приговор должен быть оглашен 26 апреля 2024 года. В соответствии с Законом о шпионаже Далке грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, однако при признании вины оно может быть смягчено.

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