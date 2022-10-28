Экс-сотрудница структур ФСБ - о настроениях силовиков в РФ

Силовики в РФ боятся открыто критиковать начальство, однако недовольны как числом погибших на войне с Украиной, так и ростом влияния ряда лиц в окружении Путина, рассказала DW экс-сотрудница структур ФСБ.

В российских спецслужбах растет недовольство продолжающейся более 8 месяцев войной против Украины и числом жертв среди местного населения. Об этом бывшая сотрудница структур Минобороны, ФСБ и МВД РФ, покинувшая страну, рассказала в беседе с медиакомпаниями DW и RBB, обнародованной в пятницу, 28 октября.

В то же время силовики не решаются открыто критиковать начальство, указала женщина: "Все боятся. Потому что любой митинг в Москве очень быстро подавляется". При этом она выразила возмущение молчанием силовиков. "Вы все знаете. И при этом вас все устраивает? Ради чего? Ради какого-то мнимого благополучия? Я бы сказала, что это (последствия войны. - Ред.) каждого коснется", - отметила собеседница DW.

Кроме того, среди силовиков увеличиваются опасения по поводу растущего политического влияния отдельных лиц в окружении президента РФ Владимира Путина, добавила собеседница. "Государство не думает о своем населении, а думает только о себе и своих приближенных", - подчеркнула она, охарактеризовав Путина и его окружение как "бандитов", которые за время правления "не сделали ничего хорошего" для россиян. "Зачем нужно было за восемь последних лет присоединять чужие территории других государств путем незаконных референдумов, угроз террора? Для чего? Если в нашей стране люди живут в нищете?" - задается вопросом бывшая сотрудница силовых структур.

Основатель Gulagu.net: Силовики просто бегут

Еще одним собеседником DW и RBB стал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, также покинувший Россию. По его словам, в последние недели резко выросло число обращений к этому проекту из российских силовых структур. Сейчас команда Gulagu.net каждый день получает по 2-3 таких письма, в то время как раньше сталкивалась с ними не чаще раза в полгода, объяснил правозащитник. "Люди уже просто бегут", - подчеркнул Осечкин.

Этот материал был подготовлен в рамках совместного проекта программы Kontraste телекомпании RBB и русской редакции DW о беженцах из России. Подробности смотрите в информационно-аналитической программе "DW Новости".

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