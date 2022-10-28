  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Российская бронетехника, брошенная на переправе через одну из рек в Украине
Российская бронетехника, брошенная на переправе через одну из рек в УкраинеФото: Press service of the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine via REUTERS
ПолитикаРоссия

Экс-сотрудница структур ФСБ - о настроениях силовиков в РФ

Павел Мыльников
59 мин. назад

Силовики в РФ боятся открыто критиковать начальство, однако недовольны как числом погибших на войне с Украиной, так и ростом влияния ряда лиц в окружении Путина, рассказала DW экс-сотрудница структур ФСБ.

https://p.dw.com/p/4Io6d

В российских спецслужбах растет недовольство продолжающейся более 8 месяцев войной против Украины и числом жертв среди местного населения. Об этом бывшая сотрудница структур Минобороны, ФСБ и МВД РФ, покинувшая страну, рассказала в беседе с медиакомпаниями DW и RBB, обнародованной в пятницу, 28 октября.

В то же время силовики не решаются открыто критиковать начальство, указала женщина: "Все боятся. Потому что любой митинг в Москве очень быстро подавляется". При этом она выразила возмущение молчанием силовиков. "Вы все знаете. И при этом вас все устраивает? Ради чего? Ради какого-то мнимого благополучия? Я бы сказала, что это (последствия  войны. - Ред.) каждого коснется", - отметила собеседница DW.

Кроме того, среди силовиков увеличиваются опасения по поводу растущего политического влияния отдельных лиц в окружении президента РФ Владимира Путина, добавила собеседница. "Государство не думает о своем населении, а думает только о себе и своих приближенных", - подчеркнула она, охарактеризовав Путина и его окружение как "бандитов", которые за время правления "не сделали ничего хорошего" для россиян. "Зачем нужно было за восемь последних лет присоединять чужие территории других государств путем незаконных референдумов, угроз террора? Для чего? Если в нашей стране люди живут в нищете?" - задается вопросом бывшая сотрудница силовых структур.

Основатель Gulagu.net: Силовики просто бегут

Еще одним собеседником DW и RBB стал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, также покинувший Россию. По его словам, в последние недели резко выросло число обращений к этому проекту из российских силовых структур. Сейчас команда Gulagu.net каждый день получает по 2-3 таких письма, в то время как раньше сталкивалась с ними не чаще раза в полгода, объяснил правозащитник. "Люди уже просто бегут", - подчеркнул Осечкин.

Этот материал был подготовлен в рамках совместного проекта программы Kontraste телекомпании RBB и русской редакции DW о беженцах из России. Подробности смотрите в информационно-аналитической программе "DW Новости".

Смотрите также:

Габуев: Зависимость РФ от Китая резко усилится

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Нина Хрущева: развал Российской Федерации абсолютно возможен

Нина Хрущева: развал Российской Федерации абсолютно возможен

Нина Хрущева, американский профессор международных отношений, политиолог и публицист, правнучка Никиты Хрущева, рассказала DW о том, каким ей видится будущее путинского режима, как может произойти смена власти в России на фоне войны в Украине и возможен ли развал Российской Федерации.
Политика26 октября 2022 г.08:18 мин.
external

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

"Страх сменился апатией": как мобилизация изменила россиян

С начала мобилизации в России прошел месяц, за это время сотни тысяч мужчин покинули страну. Как за это время изменились настроения в стране? Должна ли Европа помогать уклонистам? Скажется ли недовольство населения на режиме Путина?
Политика20 октября 2022 г.44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Штайнмайер: Германия и РФ сегодня противостоят друг другу

Политика4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Курс рубля - все выше и выше к доллару и евро

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика России после вторжения в Украину

Экономика и бизнес11 ч. назад10 фото
Протесты в родном городе Махсы Амини на сороковой день после ее смерти

Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти

Протесты в Иране. Фото, которых боятся власти

Общество12 ч. назад11 фото
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Собчак в Литве. Путин на Валдае. DW Новости Шоу

Собчак в Литве. Путин на Валдае. DW Новости Шоу

Конфликты24 ч. назад59:14 мин.
"Девушка с жемчужной сережкой" Яна Вермеера

Экоактивисты промахнулись: реакция на атаки в музеях

Экоактивисты промахнулись: реакция на атаки в музеях

Культура4 ч. назад
Демонстрация в Гданьске спустя два года после президентских выборов в Беларуси

Спецдокладчик ООН: власть мстит бежавшим белорусам

Спецдокладчик ООН: власть мстит бежавшим белорусам

Права человека6 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский

246-й день войны: рост военных расходов бюджета Украины

246-й день войны: рост военных расходов бюджета Украины

Конфликты19 ч. назад
На главную страницу