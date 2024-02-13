Экс-глава Монголии ответил на претензии Путина к Украине

Цахиагийн Элбэгдорж откликнулся на слова Путина о том, что большая часть Украины была частью Российской империи. Он выложил в сети несколько карт, где Россия вписана в границы Монгольской империи.

Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж отреагировал на интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону, в котором российский президент фактически поставил под вопрос право Украины на существование, обосновав это тем, что большая часть территории современной Украины в свое время входила в состав Российской империи. Элбэгдорж в понедельник, 12 февраля, выложил на платформе X несколько исторических карт, где границы России вписаны в границы Монгольской империи.

"После интервью Путина я нашел историческую карту Монголии. Не волнуйтесь. Мы мирная и свободная нация", - написал бывший монгольский президент, иронизируя над одним из главных тезисов российской пропаганды, оправдывающих вторжение России в Украину.

Путин в интервью Карлсону, опубликованном 9 февраля, неоднократно напоминал, что большая часть территории современной Украины ранее входила в состав Российской империи.

Российская территория в составе Монгольской империи

В XIII - XVII веках значительная часть территории современной России находилась на территории Монгольской империи и возникших на ее обломках средневековых монгольских и татарских ханств или признавала их верховенство.

Монголия поддерживает тесные экономические и политические связи с Москвой, в стране преподается русский язык в школе. Страна официально занимает нейтральную позицию в войне России против Украины. В то же время в 2022 году Элбэгдорж призывал Путина остановить вторжение. Сам он занимал пост президента Монголии с 2009 по 2017 годы.

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