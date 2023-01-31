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В московском торговом центре, март 2022Фото: Vladimir Gerdo/ITAR-TASS/imago images
Экономика и бизнесЕвропа

Экспорт ЕС в РФ на фоне войны в Украине упал на 47 процентов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

После вторжения России в Украину объем экспорта Евросоюза в РФ сократился почти наполовину. При этом европейский экспорт в страны СНГ увеличился примерно в том же объеме - на 48 процентов.

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Экспорт товаров из Евросоюза в Россию за девять месяцев российского вторжения в Украину сократился на 47 процентов, при этом европейский экспорт в страны СНГ вырос на 48 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года, сообщили во вторник, 31 января, Euromonitor International и РБК со ссылкой на данные Европейского статистического ведомства Eurostat.

Как следует из приведенных данных, ЕС после вторжения России в Украину экспортировал в РФ товаров на 36,3 млрд евро (по сравнению с 69,2 млрд годом ранее). За то же время в страны СНГ - Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан поступило товаров из Евросоюза на 20,3 млрд евро (по сравнению с 13,7 млрд год назад). При этом экспорт из этих стран СНГ в Россию тоже вырос - почти на 40 процентов или на 9,4 млрд евро.

"Санкционные аномалии"

Руководитель отдела изучения данных Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус полагает, что значительная часть товаров, поступающих в страны СНГ из ЕС, перенаправляется в Россию. Проанализировав данные Eurostat, он обнаружил более ста возможных "санкционных аномалий" (экспорт, выросший как минимум вдвое после начала войны, несмотря на введенные против России санкции). Среди таких аномалий - поставки подержанных легковых автомобилей из Литвы в Беларусь, смартфонов и ноутбуков из Чехии в Казахстан, авиационного керосина из Греции в Грузию.

Известно, что в первом полугодии прошлого года Казахстан резко нарастил экспорт смартфонов в Россию - более чем в две тысячи раз в долларовом выражении, согласно официальной статистике Казахстана.

Греция, Кипр, Чехия и Эстония в 3 - 5,5 раза увеличили поставки санкционных товаров в соседние с Россией страны, подсчитал Землис-Балевичус. Экспорт остальных стран вырос менее значительно, не увеличили поставки в СНГ лишь Швеция и Мальта.

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