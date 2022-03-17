Эксперты прогнозируют замедление роста экономики ФРГ из-за войны в Украине

Российская агрессия против Украины значительно замедлит рост немецкой экономики. С таким прогнозом выступил в четверг, 17 марта, Рейнско-Вестфальский институт экономических исследований в Эссене (RWI). Институт снизил свой прогноз на текущий год с 3,9 до 2,5 процента.

По его данным, наибольшую нагрузку на компании и домохозяйства оказывают сильно выросшие цены на нефть и газ. В связи с этим инфляция в нынешнем году вырастет до 5,2 процента, однако в будущем году снизится до 2,3 процента. При этом, по мнению экспертов, рынок труда в Германии выдержит нынешний кризис: безработица сократится до 5 процентов в текущем (5,7 процента в 2021 году), и до 4,9 процента в 2023 году.

Прогноз RWI основывается на предположении, что против России не будут вводиться новые санкции, а поставки российского газа в Европу не прервутся. Кроме того, эксперты ожидают, что, начиная со второго квартала, резко сократится число новых заражений коронавирусом, большинство действующих антиковидных ограничений будет отменено, и будущей зимой в них не будет надобности.

IfW не ожидает рецессии в Германии

В свою очередь Институт мировой экономики (IfW) также снизил прогноз экономического роста в ФРГ в нынешнем году почти наполовину с 4 до 2,1 процента в связи с войной России против Украины. Из-за роста цен на энергоносители IfW прогнозирует рост инфляции до 5,8 процента - самый высокий показатель за последние 30 лет. Война в Украине приведет в нынешнем и будущем году к потерям немецкой экономики в размере около 90 миллиардов евро. При этом в 2023 году эксперты IfW ожидают рост экономики до 3,5 процента.

По мнению экспертов, в нынешнем году в Германии не будет рецессии. Это обусловлено тем, что в результате пандемии образовался отложенный спрос на множество товаров, значительные денежные накопления у населения, а также заполненные портфели заказов у немецких компаний. "Эти факторы смягчают шок от войны в Украине, поэтому оживление конъюнктуры после пандемии несколько замедлится, но не прервется", - заявил представитель IfW Штефан Коотс (Stefan Kooths).

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