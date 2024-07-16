Экс-командир Освободительной армии Косово осужден на 18 лет

Суд в Гааге признал Пьетера Шалу по прозвищу "Командир-волк" виновным в убийстве, пытках и незаконных задержаниях. Обвинение в жестоком обращении с него сняли.

Базирующиеся в Гааге Специальные палаты Косово (Kosovo Specialist Chambers, официальное название спецтрибунала по расследованию преступлений в Косово) признали одного из бывших командиров Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетера Шалу виновным в военных преступлениях в конце 1990-х годов и приговорили его во вторник, 16 июля, к 18 годам лишения свободы. Суд счел доказанным, что Шала, известный по кличке "Командир-волк", во время войны Косово за независимость от Сербии в 1999 году был причастен к убийству одного человека, а также незаконному задержанию и пыткам еще почти 20 человек.

Члены трибунала сняли с подсудимого обвинение в жестоком обращении, сочтя, что оно было таким же, как и в случае пыток. Председательствующая судья Маппи Велдт-Фоглиа заявила о вине Шалы в применении насилия по отношению к ряду этнических албанцев-косоваров, которых повстанцы считали шпионами или коллаборантами с сербскими войсками в мае и июне 1999 года.

"Командира-волка" задержали в Бельгии в 2021 году

Пьетер Шала был задержан в Бельгии в марте 2021 года. В ходе судебного процесса, который начался два года спустя, в феврале 2023-го, он настаивал на своей невиновности по всем четырем пунктам обвинения.

Смешанный судебный орган "Специальные судебные палаты и специализированная прокуратура по Косово" был создан в 2016 году под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косово, но все должности в нем занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры - чтобы обеспечить большую независимость при уголовном преследовании. Трибунал должен расследовать военные преступления, преступления против человечности, пытки и насильственные переселения, совершавшиеся в Косово с начала 1998 года до конца 2000-го.