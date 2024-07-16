  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
Правосудие и законКосово

Экс-командир Освободительной армии Косово осужден на 18 лет

Евгений Жуков
16 июля 2024 г.

Суд в Гааге признал Пьетера Шалу по прозвищу "Командир-волк" виновным в убийстве, пытках и незаконных задержаниях. Обвинение в жестоком обращении с него сняли.

https://p.dw.com/p/4iNlL
Бывший командир Освободительной армии Косово Пьетер Шала в суде
Пьетер Шала в судеФото: Piroschka Van De Wouw/AP Photo/picture alliance

Базирующиеся в Гааге Специальные палаты Косово (Kosovo Specialist Chambers, официальное название спецтрибунала по расследованию преступлений в Косово) признали одного из бывших командиров Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетера Шалу виновным в военных преступлениях в конце 1990-х годов и приговорили его во вторник, 16 июля, к 18 годам лишения свободы. Суд счел доказанным, что Шала, известный по кличке "Командир-волк", во время войны Косово за независимость от Сербии в 1999 году был причастен к убийству одного человека, а также незаконному задержанию и пыткам еще почти 20 человек.

Члены трибунала сняли с подсудимого обвинение в жестоком обращении, сочтя, что оно было таким же, как и в случае пыток. Председательствующая судья Маппи Велдт-Фоглиа заявила о вине Шалы в применении насилия по отношению к ряду этнических албанцев-косоваров, которых повстанцы считали шпионами или коллаборантами с сербскими войсками в мае и июне 1999 года.

"Командира-волка" задержали в Бельгии в 2021 году

Пьетер Шала был задержан в Бельгии в марте 2021 года. В ходе судебного процесса, который начался два года спустя, в феврале 2023-го, он настаивал на своей невиновности по всем четырем пунктам обвинения.

Смешанный судебный орган "Специальные судебные палаты и специализированная прокуратура по Косово" был создан в 2016 году под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косово, но все должности в нем занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры - чтобы обеспечить большую независимость при уголовном преследовании. Трибунал должен расследовать военные преступления, преступления против человечности, пытки и насильственные переселения, совершавшиеся в Косово с начала 1998 года до конца 2000-го.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Что происходит в Косове и какую роль в поддержании стабильности играют международные силы НАТО KFOR

Что происходит в Косове и какую роль в поддержании стабильности играют международные силы НАТО KFOR

Ситуация в Косове остается крайне напряженной. Благодаря ЕС эскалации конфликта пока удалось избежать. Лидеры Сербии и Косова договорились о путях нормализации отношений. Компромисс должен способствовать и интеграции двух стран в европейские структуры. Помимо этого в Косове остается миссия KFOR, международные силы НАТО, которые способствуют поддержанию стабильности и играют важную роль в регионе.
Политика16 марта 2023 г.25:39 мин.
Демонстранты на севере Косово протестуют против введения евро

Новый конфликт в Косово: евро против динара

Новый конфликт в Косово: евро против динара

В Косово национальной валютой является евро. Только в тех районах, где проживает большинство сербов, все еще используется динар. Но правительство в Приштине хочет это изменить и ввести везде одинаковую валюту.
Конфликты19 февраля 2024 г.
Солдаты KFOR в Звечане на севере Косово

Косово и Сербия: весь процесс нормализации под угрозой

Косово и Сербия: весь процесс нормализации под угрозой

Процесс нормализации может сорваться, тогда отношения между Сербией и Косово откатятся на уровень до 2013 года, считают эксперты. Интеграция обеих стран в ЕС напрямую связана с прогрессом в диалоге.
Политика1 июня 2023 г.
Показать еще