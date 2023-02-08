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Плакаты с изображением Ангелы Меркель в Ямусукро
Плакаты с изображением Ангелы Меркель в Ямусукро Фото: Julien Adayé/DW
ПолитикаГермания

Ангеле Меркель вручена премия мира ЮНЕСКО

Мартина Швиковски
8 февраля 2023 г.

Премия мира, учрежденная ЮНЕСКО, присуждена экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель за вклад в урегулирование кризиса с беженцами в Европе в 2015 году.

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Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручена премия мира Феликса Уфуэ-Буаньи, учрежденная Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Церемония вручения состоялась 8 февраля, в Ямусукро - столице Кот-д’Ивуара. В честь первого президента этой африканской страны и названа награда. Это событие совпало с 50-летием Фонда исследования мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи, на которое приглашены главы государств Африки.

О приезде Меркель в столицу Кот-д’Ивуара напоминают огромные плакаты с ее изображением. Люди на улицах Ямусукро восхищены Ангелой Меркель. "Я прочитал в газете, что она получит премию мира Феликса Уфуэ-Буаньи. Она это заслужила, потому что она - потрясающая женщина. Она многое сделала для мира", - говорит одна из местных жительниц в интервью DW. Другая собеседница добавляет: "Она действительно удивительная женщина. Мы бы хотели быть такой, как она". "Она была настоящим лидером. Она многого достигла. Она способствовала тому, чтобы мигранты оказались в Европе, и открыла двери для многих тысяч беженцев", - хвалит Меркель еще одна горожанка.

Меркель оставила след в истории 

Экс-канцлер ФРГ удостоена премии ЮНЕСКО за вклад в урегулирование кризиса, возникшего в Европе в 2015 году в связи с огромным наплывом беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Тогда ей хватило мужества открыть свою страну для многих тысяч беженцев. Фраза Ангелы Меркель, произнесенная 31 августа 2015 года - "Мы справимся", - вызвала одновременно и уважение, и критику в адрес тогдашнего канцлера и вошла в историю. Меркель в тот момент дала позитивный сигнал миграционной политике.

"Все члены жюри были тронуты вашим решением от 2015 года принять более миллиона беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи", - отметил председатель жюри, лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год Денис Муквеге за день до вручения награды. Это урок, который Меркель оставила в истории, подчеркнул Муквеге.       

Знаменитое фото - беженец делает селфи с Ангелой Меркель, сентябрь 2015 года
Знаменитое фото - беженец делает селфи с Ангелой Меркель, сентябрь 2015 годаФото: Sean Gallup/Getty Images

Генсек ЮНЕСКО Одри Азуле также отметила заслуги Ангелы Меркель: "Создавать мир означает открывать двери для тех, кто страдает. Решение жюри напоминает о том, что прием мигрантов и наше обращение с ними является главным".

Премию Феликса Уфуэ-Буаньи ежегодно присуждают с 1991 года институтам и организациям, которые внесли существенный вклад в защиту прав человека, а также в сохранение и поддержание мира. Первыми ее были удостоены борец против апартеида Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Виллем де Клерк. В числе лауреатов, которые получают 150 тысяч долларов и золотую медаль, - испанский король Хуан Карлос, бывший президент США Джимми Картер, экс-президент Франции Франсуа Олланд и другие.

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