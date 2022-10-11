  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии награждения премией Нансена
Ангела Меркель на церемонии награждения премией НансенаФото: Stefan Wermuth/ASSOCIATED PRESS/picture alliance
МиграцияГермания

Меркель получила премию Управления ООН по делам беженцев

Александра Иванова
31 мин. назад

Экс-канцлер ФРГ посвятила "людям в Германии" премию Нансена, врученную ей за заслуги в спасении беженцев из Сирии в разгар миграционного кризиса в 2015-2016 годах.

https://www.dw.com/ru/angela-merkel-polucila-premiu-upravlenia-oon-po-delam-bezencev/a-63399384

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручили премию Нансена, ежегодно присуждаемую Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев за выдающуюся работу в интересах беженцев. На церемонии награждения, которая состоялась вечером в понедельник, 10 октября, в Женеве, Меркель подчеркнула, что посвящает эту престижную награду людям в Германии, которые поддерживали сирийских беженцев во время миграционного кризиса в 2015 и 2016 годах.

Много людей в коммунах и общинах, а также множество волонтеров помогали тогда преодолевать трудности, напомнила экс-канцлер: "С моей точки зрения, эта награда предназначается, в первую очередь, бессчетным людям, которые тогда оказали помощь, которым мы должны сказать спасибо за то, что возобладали над ситуацией, за то, что мы справились".

При этом германский политик призвала уважать права беженцев и не отправлять никого обратно в страны, где эти люди могут подвергнуться преследованиям.

Премия Нансена как "знак признания" для Меркель

Денежную часть премии в размере 150 000 долларов США (около 154 000 евро) она передала в равном отношении четырем региональным лауреатам, среди которых были, в частности, женщина-врач из Ирака и женщина, которая на протяжении 50 лет помогает беженцам в Коста-Рике.

Фраза Меркель "Мы справимся", произнесенная ею на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов, стала крылатой. Ее не раз повторял и Верховный комиссар ООН по делам беженцев, итальянец Филиппо Гранди, причем на немецком языке. "Эта награда - знак признания для экс-канцлера, поскольку она руководила правительством и, в конечном счете, принимала решения", - отметил он, комментируя выбор жюри.

По словам Гранди, "во времена, когда число вынужденных покинуть свои дома людей по всему миру превысило 100 млн человек, другие главы государств (и правительств. -  Ред.) должны воспринимать Меркель как пример".

Критика миграционной политики Меркель в Германии

Решение Меркель открыть границы для 1,2 млн сирийцев, спасающихся от гражданской войны у себя на родине, не всеми в Германии было воспринято с одобрением. Особенно активно критиковали его тогдашний министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и жители восточных федеральных земель.

Премия Нансена, присуждаемая ежегодно, была учреждена в 1954 году в честь первого Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев, норвежского исследователя Арктики и гуманиста Фритьофа Нансена.

Смотрите также:

Украинские беженцы в Германии: истории от первого лица

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Скучаю по Украине: надолго ли беженцы покидают Германию? (22.06.2022)

Скучаю по Украине: надолго ли беженцы покидают Германию? (22.06.2022)

В Германии за время войны нашли временное убежище сотни тысяч украинцев. Теперь все больше их возвращается в регионы Украины, кажущиеся им более-менее безопасными. Репортаж об отъезжающих с берлинского вокзала.
Миграция
22 июня 2022 г.
02:37 мин.
external

Украинские школьники в берлинской гимназии: недетские проблемы в 14 лет 27.06.2022

Украинские школьники в берлинской гимназии: недетские проблемы в 14 лет 27.06.2022

На интеграционных уроках для украинских школьников все в напряжении перед каникулами. После каникул многие хотят перевестись в обычный класс. И одновременно с этим зубрят уроки, чтобы получить аттестат в Украине. Кроме того, на плечах детей – помощь родителям с переводом, поиск жилья. Они не знают, смогут ли вообще остаться в Германии.
Конфликты
27 июня 2022 г.
02:42 мин.

Сайт Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Сообщение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев о лауреатах премии Нансена 2022 года
www.unhcr.org
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Последствия ракетного удара РФ по Львову 10 октября 2022 года

Ракетные удары по Украине и другие события 229-го дня войны

Конфликты
7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
8 мин. назад
Арне Шёнбом

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Политика
8 ч. назад
Пожар на центральной улице Киева после ракетных ударов 10 октября

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Ракетные удары РФ по городам Украины после взрыва на Крымском мосту

Конфликты
10 ч. назад
10 фото
Владимир Кара-Мурза

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

Политика
16 ч. назад
Пациент в отделении затяжного ковида

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

После ковида. Как помогают тем, у кого остались симптомы

Здоровье
10 октября 2022 г.
Сервисные модули для космических кораблей Orion для полетов на Луну по программе Artemis изготавливают в Бремене

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Космическая стратегия ФРГ: спутники связи и морские старты

Экономика и бизнес
9 октября 2022 г.
На главную страницу