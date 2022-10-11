Меркель получила премию Управления ООН по делам беженцев

Экс-канцлер ФРГ посвятила "людям в Германии" премию Нансена, врученную ей за заслуги в спасении беженцев из Сирии в разгар миграционного кризиса в 2015-2016 годах.

Экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручили премию Нансена , ежегодно присуждаемую Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев за выдающуюся работу в интересах беженцев. На церемонии награждения, которая состоялась вечером в понедельник, 10 октября, в Женеве, Меркель подчеркнула, что посвящает эту престижную награду людям в Германии, которые поддерживали сирийских беженцев во время миграционного кризиса в 2015 и 2016 годах.

Много людей в коммунах и общинах, а также множество волонтеров помогали тогда преодолевать трудности, напомнила экс-канцлер: "С моей точки зрения, эта награда предназначается, в первую очередь, бессчетным людям, которые тогда оказали помощь, которым мы должны сказать спасибо за то, что возобладали над ситуацией, за то, что мы справились".

При этом германский политик призвала уважать права беженцев и не отправлять никого обратно в страны, где эти люди могут подвергнуться преследованиям.

Премия Нансена как "знак признания" для Меркель

Денежную часть премии в размере 150 000 долларов США (около 154 000 евро) она передала в равном отношении четырем региональным лауреатам, среди которых были, в частности, женщина-врач из Ирака и женщина, которая на протяжении 50 лет помогает беженцам в Коста-Рике.

Фраза Меркель "Мы справимся", произнесенная ею на пике миграционного кризиса 2015-2016 годов, стала крылатой. Ее не раз повторял и Верховный комиссар ООН по делам беженцев, итальянец Филиппо Гранди, причем на немецком языке. "Эта награда - знак признания для экс-канцлера, поскольку она руководила правительством и, в конечном счете, принимала решения", - отметил он, комментируя выбор жюри.

По словам Гранди, "во времена, когда число вынужденных покинуть свои дома людей по всему миру превысило 100 млн человек, другие главы государств (и правительств. - Ред.) должны воспринимать Меркель как пример".

Критика миграционной политики Меркель в Германии

Решение Меркель открыть границы для 1,2 млн сирийцев, спасающихся от гражданской войны у себя на родине, не всеми в Германии было воспринято с одобрением. Особенно активно критиковали его тогдашний министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и жители восточных федеральных земель.

Премия Нансена, присуждаемая ежегодно, была учреждена в 1954 году в честь первого Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев, норвежского исследователя Арктики и гуманиста Фритьофа Нансена.

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