Экологи разочарованы Германией

Германия сильно отстает в деле защиты биологического разнообразия и экологических систем в Евопейском Союзе. Об этом свидетельствуют данные нового исследования.

В Германии в целом предпринимается много усилий для охраны природы, однако по одному из важных показателей Федеративная Республика оказалась на одном из последних мест в Европейском Союзе. Об этом свидетельствуют результаты исследования Болонского университета, о котором сообщает новостной сайт немецкой медиакомпании ARD.

Защита биологического разнообразия

Авторы исследования изучили сведения об охраняемых территориях разных категорий - от строго защищенных заповедников до природных парков и обычных природоохранных зон. При этом выяснилось, что по площади строго защищенных территорий, играющих особо важную роль в деле сохранения биологического разнообразия, Германия находится в ЕС на третьем месте снизу перед Данией и Бельгией.

В этих трех странах на заповедные зоны со строгим режимом охраны природы приходится всего лишь 0,6 %, 0,2 % и 0,1 % от общей территории. Возглавляют список Люксембург (36,3 %), Швеция (10,1 %), Финляндия (9,6 %), Латвия (5,7 %) и Италия (5,1 %).

Горное болото в Баварских Альпах Фото: A. Hartl/blickwinkel/picture alliance

Согласно официальной стратегии ЕС по защите биологического разнообразия и экологических систем, до 2030 года площадь всех охраняемых территорий разных категорий в каждом из государств должна быть доведена до 30 %, включая прибрежные морские участки. При этом одна треть из них, то есть 10 % от общей территории страны, должна иметь самый высокий охранный статус. До сих пор второй показатель достигнут только в Люксембурге и Швеции. В целом по Евросоюзу на данный момент он составляет около 3,4 %.

Европейская рысь в Баварском лесу Фото: H. Bouwmeester/AGAMI//blickwinkel/picture alliance

Заповедники в горных регионах, на равнинах и море

Авторы исследования также установили неравное распределение строго охраняемых площадей по типу ландшафта - в равнинных местностях таких территорий намного меньше, чем в горных регионах.

Германия в данном случае не является исключением. Существенная часть особых заповедных территорий расположена в альпийских регионах страны. В целом под такой защитой находится примерно 5 % всех немецких горных массивов, среди них - национальные парки Баварский лес, Шварцвальд, Саксонская Швейцария и Айфель. Среди равнинных и прибрежных территорий - в частности, Нижняя Долина Одера и несколько парков в Ваттовом море.

Детеныш серого тюленя на острове Гельголанд Фото: Jeannette Rudloff/Zoonar/picture alliance

Мнение экологов

Помимо национальных парков в Германии существует много разных типов охранных территорий. Среди них - природные парки, птичьи заповедники и биосферные резерваты. В каждой действуют свои правила для выполнения поставленных задач. Например, в природных парках разрешено использовать некоторые площади в сельскохозяйственных целях.

Природоохранная зона на берегу водохранилища Бальденайзе в Рурской области Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

В целом под охраной в Германии сейчас находится 37 % площади страны. Однако, как подчеркивают эксперты немецкого экологического объединения NABU, фактическую ценность для поддержания биологического разнообразия представляет лишь незначительная часть со строгим режимом защиты.

Смотрите также:

