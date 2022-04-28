 Все члены ЕС - против оплаты за газ из РФ в рублях | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2022

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Европа

Все члены ЕС - против оплаты за газ из РФ в рублях

В Еврокомиссии предупредили, что открытие по требованию Москвы рублевого счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок газа станет нарушением санкций ЕС.

Газовые трубы

Газовые трубы (фото из архива)

Все страны-члены ЕС выступают против оплаты российского газа в рублях. Такое мнение выразил в четверг, 28 апреля, представитель Евросоюза в Брюсселе, сообщает dpa. "Мы знаем - и все с этим согласны, - что никто не хочет платить в рублях", - отметил он. В то же время у Еврокомиссии (ЕК) нет сведений о том, сколько компаний открыли счета в российском "Газпромбанке", добавил он.

В Брюсселе прояснили, что создание покупателями газа счетов в "Газпромбанке" по требованию Москвы и продолжение оплаты в евро не являются нарушением санкций в отношении РФ. "Что русские будут делать с деньгами потом, это их дело", - отметил чиновник.

ЕК: Нарушением будет считаться открытие счета в рублях

В то же время в Еврокомиссии называют неприемлемым, что Россия не будет считать сделку завершенной, пока деньги не переведут в рубли. "Нарушение санкций будет иметь место в том случае, если компания согласится открыть второй счет для удовлетворения требований" Москвы, отметил представитель ЕС. По его словам, во время обмена на рубли на втором счете, средства фактически конвертируются в рамках операции российского Центробанка, против которого ЕС ранее ввел санкции.

Новые правила оплаты, введенные Кремлем

Новые правила оплаты российского газа вступили в силу 1 апреля - после подписания соответствующего указа президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, европейские импортеры должны перечислять средства за купленный газ в евро на валютный счет в "Газпромбанке". Банк будет продавать эту валюту на Мосбирже и направлять полученные за нее рубли на рублевый счет европейской компании. С этого счета европейские покупатели, по замыслу Москвы, и должны переводить средства "Газпрому".

Новые требования были введены, поскольку валютные резервы Центробанка - как считает Кремль, "в нарушение норм международного права" - были заморожены государствами-членами Европейского Союза.

Фон дер Ляйен: Болгария и Польша получают газ из соседних стран ЕС

Утром 27 апреля "Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию, объяснив это тем, что они не оплатили его в рублях. В этих двух странах подчеркивают, что действующие контракты с "Газпромом" не предусматривают компенсацию в данной валюте.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что обе страны уже получают голубое топливо из соседних стран Евросоюза.

"Сегодня Кремль в очередной раз потерпел неудачу со своей попыткой посеять раскол между государствами ЕС. Эра российских ископаемых энергоносителей в Европе подходит к концу", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, "прекращение поставок газа - шаг, которым Россия вредит сама себе". "Кремль вредит российской экономике, потому что они отрезают себя от важных доходов", - добавила председатель Еврокомиссии.

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    Автор: Андрей Гурков


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