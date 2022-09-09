Брюссель рекомендовал ужесточить визовый режим для россиян

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала рекомендации по ужесточению визвого режима для россиян странами Евросоюза. Необходимость ужесточения в нем обосновывается "рисками для безопасности, с которыми сталкивается ЕС в условиях агрессивной войны России против Украины". Учет этих рисков может привести к "отказу в выдаче визы или отзыву действующей визы" у гражданина РФ, говорится в документе.

Согласно рекомендациям, консульские учреждения стран ЕС теперь могут рассматривать заявления о выдаче виз от россиян в течение 45 дней (а не 15, как раньше), запрашивать у них дополнительные документы, чтобы "обеспечить высокий уровень проверки", а также присваивать более низкий приоритет заявителям, чья поездка в ЕС не обоснована необходимостью, в том числе туристам.

"Возможность поехать в качестве туриста в Евросоюз не является фундаментальным правом", - подчеркнула комиссар ЕК по внутренним делам Ильва Йоханссон, комментируя ужесточение визового режима для россиян.

В документе также говорится, что консульства должны "особенно тщательно проверять", не представляет ли проситель визы угрозу общественной безопасности или международным отношениям одной из стран ЕС. Подобные проверки предписывается проводить также в отношении обладателей уже действующих краткосрочных виз - и отзывать в случае наличия оснований. Наконец, Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза выдавать только визы для однократных краткосрочных поездок, и напоминает о возожности выдачи виз для посещения только одной конкретной страны, а не всей Шенгенской зоны.

ЕС останется открытым для журналистов и диссидентов

При этом Евросоюз "останется открытым для российских просителей виз, путешествующих по важным причинам, в том числе для членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества", - говорится в документе. Для таких категорий прописана возможность делать послабления в стандартной процедуре рассмотрения запроса на визу - например, уменьшать размер визового сбора.

Полный запрет на выдачу европейских виз россиянам решили не вводить

Приостановить соглашение с Россией об упрощении визового режима, действовавшее с 2007 года, договорились 31 августа в Праге главы МИД стран Европейского Союза. При этом от введения полного запрета на выдачу европейских виз россиянам, - как того требовали ряд стран Восточной Европы, Балтии, Финляндия, Дания и Нидерланды, а также Украина, - решено было отказаться. Против такой меры выступили Германия и Франция.

Независимо от общеевропейского решения Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Чехия на национальном уровне резко ограничили выдачу виз гражданам РФ или намерены это сделать в ближайшее время. Польша изучает такую возможность.

По данным агентства Евросоюза по безопасности внешних границ, с 24 февраля в страны ЕС из РФ въехали около миллиона человек, большинство - через Эстонию и Финляндию. По данным стран Балтии, у россиян сейчас имеется от 10 до 12 миллионов действующих шенгенских виз. По данным СМИ, Еврокомиссия намерена изучить вопрос о том, как поступить с этими визами.

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