Двадцать первый день войны в Украине: главные события

В среду, 16 марта, на 21-й день войны против Украины российские войска продолжали наносить удары по городам соседней страны и не оставляли попыток захватить их. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывали упорное сопротивление агрессии. Страны Запада расширяют военную помощь Украине и ужесточают санкции против России. В Европе стремительно растет число беженцев из Украины.

В Мариуполе разбомбили театр

В осажденном российскими войсками Мариуполе в среду был разрушен драмтеатр, в котором, по данным местных властей, от бомбежек спасались от 1000 до 1500 мирных жителей. В горсовете Мариуполя сообщили, что "самолет сбросил бомбу на здание". Обломками завалило вход в бомбоубежище, находившееся в драмтеатре. "Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении администрации.

В министерстве обороны РФ отрицают нанесение российскими войсками авиационного удара по театру в Мариуполе и возлагают ответственность за случившееся на батальон "Азов", который якобы взорвал заминированное здание.

По информации Офиса президента Украины, днем ранее около 20 тысяч человек смогли покинуть Мариуполь через "гуманитарный коридор". Однако около 300 тысяч человек остаются в городе без воды, электричества и продовольствия.

Международный суд ООН удовлетворил иск Украины

Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить войну в Украине. Высшая судебная инстанция Организации Объединенных Наций в Гааге удовлетворила иск против РФ, с которым Украина обратилась две недели назад, пожаловавшись на нарушение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году. Председательствующая судья Джоан Донохью заявила, что "РФ должна незамедлительно остановить проведение начатой 24 февраля военной операции".

Уничтожены 3500 объектов гражданской инфраструктуры Украины

По данным украинских властей, с начала войны российские войска уничтожили в Украине уже 3500 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 230 объектов транспортной инфраструктуры, 72 учебных заведения, 165 объектов жизнеобеспечения населения, таких как электроподстанции и газопроводы, полностью или частично разрушены, заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский. По его словам, разрушено 2700 жилых домов и эта цифра постоянно меняется.

По предварительным подсчетам, прямые единовременные потери Украины в результате войны достигают на сегодняшний день 565 млрд долларов (515 млрд евро), заявил в свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Германию прибыло 175 тысяч беженцев из Украины

По данным правительства Германии, страна уже приняла 175 тысяч украинских беженцев. В действительности показатель может быть гораздо выше официального, поскольку граждане Украины при наличии биометрического паспорта вправе находиться на территории ЕС без визы на протяжении трех месяцев. 17 марта тему приема украинцев, спасающихся от войны, обсудят на заседании правительства ФРГ.

Байден объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. "Я использую свою президентскую власть, чтобы выделить дополнительную помощь в сфере безопасности, чтобы Украина могла отбивать российское наступление. Это дополнительные 800 млн долларов помощи", - заявил Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, новый пакет будет содержать 800 систем противовоздушной обороны (ПВО). Судя по этому заявлению, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) Stinger, которые США уже поставляли Украине. Кроме того, в пакет войдут 9000 единиц противотанкового вооружения. Судя по словам Байдена, речь идет о ПТРК Javelin, которые Вашингтон также передавал ранее Киеву. Помимо этого, украинские войска получат 7000 единиц стрелкового оружия, включая пулеметы и гранатометы, а также 20 млн патронов к стрелковому оружию и снарядов для артиллерии и минометов.

НАТО продолжит оказывать военную помощь Украине

Государства Североатлантического альянса намерены и дальше предоставлять Украине практическую помощь, включая поставки оружия. Об этом, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, договорились министры обороны стран альянса на заседании в Брюсселе в среду. "Мы помогаем Украине отстаивать ее фундаментальное право на самозащиту, свободу и демократию с помощью значительных объемов критически важного военного оборудования. Сегодня министры согласились, что мы должны продолжать предоставление значительной поддержки Украине, включая военные поставки, финансовую и гуманитарную помощь", - отметил Столтенберг. В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в Брюсселе о подготовке к отправке в Украину партии ПЗРК Starstreak.

В США начали искать активы российских политиков и олигархов

Министерство финансов США сообщило о начале работы международной межведомственной рабочей группы, которая будет искать активы россиян, подпавших под санкции, и налагать на них арест. В этой группе, получившей название REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), помимо США, участвуют Великобритания, Германия, Италия, Япония, Франция, Канада, Австралия, а также Еврокомиссия. Данные государства направят для работы в REPO представителей министерств финансов, юстиции и внутренних дел.

Приоритетным является список из 50 россиян, который был предоставлен участникам первого заседания рабочей группы. В его публичной части перечислены 28 лиц, в том числе президент РФ Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, олигархи Олег Дерипаска, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Игорь Сечин, Алишер Усманов, и Геннадий Тимченко.

Совет Европы исключил Россию из своих рядов

Совет Европы исключил Россию из своих рядов из-за войны в Украине. Решение Комитета министров СЕ вступает в силу с момента принятия, заявила организация в среду в Страсбурге. "В ходе экстренного заседания Комитет министров постановил в соответствии со статьей 8-й Устава Совета Европы, что Россия после 26 лет участия с сегодняшнего дня больше не является членом совета Европы", - говорится в заявлении. Днем ранее единогласное решение исключить Россию из состава Совета Европы было принято на заседании ПАСЕ.

Швейцария ввела санкции против России

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС за войну, развязанную Россией на территории Украины. Глава Федерального совета Ги Пармелен утвердил внесение более 200 российских физических и юридических лиц в черный список. Тем самым перечень санкций полностью соответствует принятому Европейским Союзом, сообщило правительство в Берне. Все находящиеся в Швейцарии активы 197 граждан и 9 компаний будут заморожены, указывается далее.

Роскомнадзор заблокировал более 30 сайтов

Роскомнадзор в среду заблокировал на территории РФ более 30 информационных ресурсов, в том числе сайт "Новых известий", белорусского "Еврорадио", русскоязычных израильских СМИ "Девятый канал" и "Вести Израиля", расследовательской группы Bellingcat, а также эстонского издания Postimees, сообщила Роскомсвобода. Речь идет о полном ограничении доступа к сайтам по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля.

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