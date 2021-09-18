Два участника голодовки климатических активистов госпитализированы в Берлине

Два из шести активистов, проводящих бессрочную голодовку в защиту климата перед зданием Рейхстага в Берлине, попали в больницу. Об этом этом в субботу, 18 сентября, сообщила агентству dpa пресс-секретарь акции Ханна Любберт (Hannah Lübbert). По ее словам, пока неясно захотят ли молодые люди после этого продолжить голодовку, однако четверо других активистов не намерены прекращать акцию.

Один из попавших в больницу уже был госпитализирован четырьмя днями ранее, однако на следующий же день он вернулся в палаточный лагерь и возобновил голодовку.

Требование: дебаты с кандидатами в канцлеры

Голодовка началась 30 августа. Экологические активисты требуют, во-первых, публичных дебатов об изменении климата с тремя основными кандидатами в федеральные канцлеры Германии. Во-вторых, они добиваются создания гражданского совета, который должен сформулировать немедленные меры по защите климата.

Кандидаты в канцлеры уже назвали такой вид протеста "неприемлемым", поскольку его участники подвергают свою жизнь опасности. Армин Лашет (Armin Laschet), представляющий правящий консервативный блок ХДС/ХСС, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и кандидат от "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Berbock) в совместном заявлении, опубликованном 14 сентября, сообщили, что готовы встретиться со школьниками - но только после выборов в бундестаг и не публично.

Прервать голодовку призвали и международные природоохранные организации, включая Greenpeace.

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