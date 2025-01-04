  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ТехнологииРоссия

У двух российских самолетов за два дня отказал двигатель

Алексей Волошинов
4 января 2025 г.

Самолеты "Уральских авиалиний" в Египте и Nord Star в Волгограде совершили аварийную посадку из-за отказа двигателя 2 и 3 января. Первый борт отстранили от полетов.

https://p.dw.com/p/4oouZ
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" (фото из архива)
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/V. Matytsin

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил аварийную посадку в аэропорту отправления в пятницу, 3 января, из-за отключения двигателя. За день до этого, 2 января, летевший в Екатеринбург из Волгограда борт Boeing 737-800 компании NordStar также был вынужден аварийно приземлиться в отправном пункте из-за аналогичной поломки. В субботу, 4 января, газета "Коммерсант" написала, что самолет "Уральских авиалиний" после отказа двигателя отстранили от полетов.

Инцидент с Airbus A321 в Египте произошел при наборе высоты. Boeing 737-800 под Волгоградом, в свою очередь, подал аварийный сигнал уже на высоте 11300 метров. В обоих случаях экипажам удалось успешно совершить аварийную посадку.

В 2024 году с самолетами российских авиакомпаний произошло больше 200 инцидентов

По данным "Новой газеты Европа", на фоне санкций за 11 месяцев 2024 года с самолетами российских авиакомпаний произошло уже 208 инцидентов. Это почти на 30% больше, чем за весь 2023 год и рекорд как минимум за последние шесть лет.

В 2024-м минимум 90 раз взлетевшие самолеты возвращались в аэропорт или совершали вынужденную посадку из-за обнаруженных в воздухе поломок, пишут журналисты. Самый большой рост аварийности, говорится в статье "Новой-Европа", демонстрирует Sukhoi Superjet. За 11 месяцев прошедшего года он ломался столько же раз, сколько и Boeing, хотя в авиапарках российских авиакомпаний отечественных Superjet намного меньше.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Обломки самолета на месте крушения

Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

Авиакатастрофа в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

Самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря близ города Актау. Подробности крушения и версии произошедшего - в фотогалерее DW.
Политика27 декабря 2024 г.8 фото
external

Крушение самолета в Актау и звонки Путина: Баку требует компенсации и ‎признания вины‎

Крушение самолета в Актау и звонки Путина: Баку требует компенсации и ‎признания вины‎

Крушение самолёта в Актау вызвало громкий скандал между Баку и Москвой. ‎Азербайджан требует от России признания вины и выплаты компенсации семьям ‎погибших. Почему извинения Путина, который дважды звонил Алиеву, не ‎впечатлили Баку? ‎
Политика30 декабря 2024 г.29:55 мин.
Карикатура: самолет с надписью Airbus "сидит" на пеньке рядом с российским флагом в окружении березок, смотрит в небо, где летит косяк птиц, и из его "глаза" катится слеза.

Сила притяжения санкций, или Airbus neo в России не летают?

Сила притяжения санкций, или Airbus neo в России не летают?

Каждый второй самолет из серии Airbus neo перестал летать в России, пишут СМИ. Двигатели этой модели слишком современные, чтобы чинить их в РФ. Карикатура DW - о санкционных реалиях российской авиации.
Политика21 ноября 2024 г.
Показать еще