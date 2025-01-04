У двух российских самолетов за два дня отказал двигатель

Самолеты "Уральских авиалиний" в Египте и Nord Star в Волгограде совершили аварийную посадку из-за отказа двигателя 2 и 3 января. Первый борт отстранили от полетов.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, совершил аварийную посадку в аэропорту отправления в пятницу, 3 января, из-за отключения двигателя. За день до этого, 2 января, летевший в Екатеринбург из Волгограда борт Boeing 737-800 компании NordStar также был вынужден аварийно приземлиться в отправном пункте из-за аналогичной поломки. В субботу, 4 января, газета "Коммерсант" написала, что самолет "Уральских авиалиний" после отказа двигателя отстранили от полетов.

Инцидент с Airbus A321 в Египте произошел при наборе высоты. Boeing 737-800 под Волгоградом, в свою очередь, подал аварийный сигнал уже на высоте 11300 метров. В обоих случаях экипажам удалось успешно совершить аварийную посадку.

В 2024 году с самолетами российских авиакомпаний произошло больше 200 инцидентов

По данным "Новой газеты Европа", на фоне санкций за 11 месяцев 2024 года с самолетами российских авиакомпаний произошло уже 208 инцидентов. Это почти на 30% больше, чем за весь 2023 год и рекорд как минимум за последние шесть лет.

В 2024-м минимум 90 раз взлетевшие самолеты возвращались в аэропорт или совершали вынужденную посадку из-за обнаруженных в воздухе поломок, пишут журналисты. Самый большой рост аварийности, говорится в статье "Новой-Европа", демонстрирует Sukhoi Superjet. За 11 месяцев прошедшего года он ломался столько же раз, сколько и Boeing, хотя в авиапарках российских авиакомпаний отечественных Superjet намного меньше.