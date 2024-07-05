Два региона России атакованы дронами

В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае в ночь на пятницу, 5 июля, атаковали беспилотники, несколько из них были уничтожены силами ПВО, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

По информации губернатора, обломки БПЛА повредили трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Как сообщает Telegram-канал Baza, одна из пострадавших - шестилетняя девочка - скончалась в больнице из-за осколочного ранения в живот.

Кроме того, в результате атаки была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть Приморско-Ахтарска.

Атака БПЛА на Ростов

О работе средств ПВО сообщил и глава Ростовской области Василий Голубев. “В районе Ростова подразделения ПВО работают по нескольким воздушным целям“, - написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем жители Ростова-на-Дону публикуют в соцсетях видео пожара, который предположительно начался в результате падения обломков БПЛА. По словам очевидцев, в городе слышны взрывы и стрельба.