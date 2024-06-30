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Приграничные регионы России атакованы 36 беспилотниками

Александра Иванова
30 июня 2024 г.

По данным российского Минобороны, БПЛА уничтожены над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями.

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Спасательные службы на месте атаки БПЛА в Белгородской области (фото из архива)
Спасательные службы на месте атаки БПЛА в Белгородской области (фото из архива)Фото: Yelizaveta Demidova/ITAR-TASS/IMAGO

Ряд регионов России подвергся  очередной атаке беспилотников в ночь на воскресенье, 30 июня. Минобороны РФ заявило, что были сбиты 36 ударных дронов над территориями шести областей.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, 9 БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей", - написало ведомство в Telegram.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что четыре дрона были сбиты средствами ПВО над Трубчевским районом его региона. Он указал, что пострадавших и разрушений в результате этой атаки не было.

Белгородская область

С свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. "В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток", -  говорится в его посте.

Накануне вечером Гладков сообщил об атаках БПЛА на три населенных пункта региона. "В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В Грайворонском городском округе в поселке Совхозный FPV-дрон атаковал частное нежилое домовладение - повреждены крыша и навес дома, а также кровля гаража и забор. В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с беспилотника в одном частном доме выбиты окна и повреждена кровля", - уточнил он.

Курская область

По данным онлайн-издания "РБК-Украина", в ночь на 30 июня атаке БПЛА подверглась также Курская область. Поздним вечером 29 июня врио главы региона Алексей Смирнов указал в своем Telegram-канале на угрозу атаки, добавив, что средства ПВО были приведены в готовность.

Около 1.00 30 июня в Telegram-канале "Типичный Курск" были опубликованы короткие видеоролики, на которых, как утверждалось, были запечатлены моменты пролета беспилотников над Щигровским и Черемисиновским районами. 

 

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