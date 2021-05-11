 Двое израильтян погибли от ракетного обстрела | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.05.2021

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Мир

Двое израильтян погибли от ракетного обстрела

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа продолжается - по данным израильской армии, выпущено более 800 ракет. В городе Лод были убиты женщина и ребенок.

Сгоревшие машины после удара ракеты в Холоне близ Тель-Авива

Сгоревшие машины после удара ракеты в Холоне близ Тель-Авива

В Тель-Авиве в ночь на среду, 12 мая, продолжились ракетные обстрелы  из сектора Газа, воздушная тревога объявлялась несколько раз, были слышны взрывы. В городе Лод, расположенном в 20 километрах от Тель-Авива, от удара ракеты погибли женщина и ребенок.

Еще одна ракета попала в жилой дом в населенном пункте Йехуд недалеко от Тель-Авива. Воздушная тревога также объявлялась в городах Беэр-Шева и Ашкелон. 11 мая сообщалось о гибели двух израильтянок в Ашкелоне. Около 100 человек были ранены. Большую часть ракет - до 90% - перехватывает израильская система противовоздушной обороны "Железный купол".

Более 800 ракет из сектора Газа

Ракеты в ночном небе над Израилем

Ракеты в небе над Израилем

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), начиная с 10 мая из сектора Газа в сторону Израиля было выпущено более 800 ракет. В свою очередь, израильская авиация нанесла удары по более чем 500 целям в секторе Газа, в том числе разрушив высотное здание, где находились офисы членов политбюро радикального исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор. По данным органов здравоохранения сектора Газа, погибли 35 человек, ранены 233.

Беспорядки в Лоде

Ранее в тот же день в городе Лод было введено чрезвычайное положение после масштабных столкновений арабов и евреев. Власти объявили о потере контроля над городом, порядок должны восстановить военные. Также сообщается о беспорядках в населенных пунктах Акко на севере Израиля и Яффа близ Тель-Авива, где проживает значительное количество арабов.

Палестинско-израильский конфликт резко обострился после того, как стало известно намерение властей Израиля принудительно выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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