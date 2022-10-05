Два человека погибли в Мали при крушении военного самолета

Самолет, предположительно Су-25, разбился вблизи города Гао на севере Мали, заходя на посадку. Сообщается, что пилот был россиянином.

Два человека, в том числе пилот-россиянин, погибли под городом Гао на севере Мали в результате крушения при заходе на посадку самолета, переданного хунте Россией. Об инциденте сообщили во вторник, 4 октября, агентства AFP и Reuters со ссылкой на анонимные источники в военных кругах Мали.

По данным AFP, в результате крушения самолета пострадали также 10 человек: двое гражданских и восемь представителей вооруженных сил Мали. По словам собеседника агентства, самолет возвращался "с миссии по поддержке гражданского населения".

Данные СМИ о типе разбившегося самолета разнятся, известно лишь, что он относился "к последним приобретениям" армии Мали, как сказал источник AFP. Поначалу сообщалось, что речь идет об учебно-боевом самолете "Альбатрос" чехословацкого производства (тип L-39), потом - о том, что это был Су-25. Самолеты именно таких типов были среди машин, переданных Москвой Мали в августе 2022 года.

ЧВК Вагнера в Мали

После военного переворота в Мали, совершенного в мае 2021 года, в этой крайне нестабильной западноафриканской стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами группы Вагнера, бойцов которой в стране называют "военными консультантами".

В то же время работа миротворческой многоаспектной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) осложняется рядом обстоятельств, связанных с напряженностью в отношениях между Мали и ее международными партнерами и активизацией в стране экстремистских группировок.

В городе Гао расположена одна из главных военных баз на севере Мали, использующаяся для борьбы с исламистами. В августе Москва передала североафриканской стране несколько боевых самолетов типа L-39 и Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8 и тактические транспортные самолеты CASA С-29.

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