Два человека погибли при стрельбе на западе Германии

Неизвестный в маске открыл стрельбу в промышленном предприятии. Два сотрудника компании погибли, один тяжело ранен. Преступнику удалось скрыться, однако он был задержан полицией через несколько часов.

Два человека погибли и один получил тяжелые ранения в результате стрельбы, которую во вторник, 7 января, открыл неизвестный мужчина в маске, ворвавшись в помещения машиностроительной компании в Бад-Фридрихсхалле на юго-западе Германии (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Об этом сообщила полиция города Хайльбронн, указав, что проводится масштабная операция по поиску преступника, однако подчеркнув, что опасности для населения нет.

Около полуночи мужчина, предположительно устроивший стрельбу, был задержан в деревне Зеках в 30 километрах от места преступления.

Никаких подробностей нападения, произошедшего в 17.45, в сообщении полиции не приводится. Правоохранительные органы полагают, что преступник действовал в одиночку, сообщила представительница полиции в ответ на запрос информационного агентства dpa.

По предварительным данным, погибшие и раненый - сотрудники компании.

Бургомистр Бад-Фридрихсхалля Тимо Фрай (Timo Frey) сообщил dpa, что компания, в которой произошла стрельба, находится в семейной собственности, это крупный работодатель в регионе, производитель зубчатых колес.