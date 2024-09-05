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Стрельба в Мюнхене: следствие отрабатывает версию теракта

Сергей Ромашенко
5 сентября 2024 г.

Следователи пытаются выяснить мотивы подозреваемого. МВД Австрии подтвердило причастность злоумышленника к исламистской сцене.

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На месте происшествия в Мюнхене
На месте происшествия в МюнхенеФото: Matthias Schrader/AP Photo/picture alliance

После стрельбы в Мюнхене следствие отрабатывает версию теракта. "В настоящее время отрабатывается версия теракта, имеющего отношение к генеральному консульству Израиля", - заявил представитель полиции в четверг, 5 сентября.

Основные усилия следователей сейчас сосредоточены на выяснении мотивов подозреваемого. Установлено, что один из припаркованных в районе стрельбы автомобилей принадлежал злоумышленнику. Как уточнили в полиции, нападавший, вооруженный винтовкой старого образца, открыл огонь по обнаружившим его и приближавшимся к нему полицейским. В результате последовавшей перестрелки 18-летний подозреваемый был убит. Другие люди не пострадали.

Расследованием случившегося занимается Мюнхенская криминальная полиция под руководством Центрального отдела по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) при Генеральной прокуратуре Мюнхена.

Австрийское министерство подтвердило подозрение в исламизме

Подозреваемым, согласно полиции, является 18-летний австриец. Министерство внутренних дел Австрии подтвердило сообщения СМИ, согласно которым стрелок был известен австрийским властям как предполагаемый исламист. В прошлом году в отношении него было возбуждено дело о членство в террористической группировке, отметил представитель австрийского МВД. Он отказался сообщить какие-либо другие детали.

Между тем австрийские полицейские в поисках улик произвели обыск в квартире стрелявшего в окрестностях Зальцбурга. Злоумышленник проживал вместе с родителями.

Стрельба произошла утром 5 сентября в центре Мюнхена в районе площади Каролиненплатц неподалеку от Документационного центра истории национал-социализма. Рядом находится генеральное консульство Израиля.

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