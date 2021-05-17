Дружу - не дружу: как Москва составляла список "недружественных стран"

Россия опубликовала список "недружественных стран". Пока в нем оказались только США и Чехия. А есть ли у Кремля друзья? Этот вопрос задает не только карикатурист Сергей Елкин.
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Российский МИД и спецслужбы, похоже, постарались свести к минимуму ущерб от инициативы Кремля по созданию списка недружественных России государств, считает Константин Эггерт.
Россия и Запад продолжают взаимные высылки дипломатов. Вовлечены десяток стран, наиболее активно - США и Чехия. Бывшие дипломаты говорят, что похожие случаи были в СССР, но есть и новшества.
Дипломатический конфликт России с рядом европейских стран и США набирает обороты. За четыре месяца участники противостояния выслали в общей сложности полторы сотни диппредставителей.