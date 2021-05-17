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Дружу - не дружу: как Москва составляла список "недружественных стран"

Россия опубликовала список "недружественных стран". Пока в нем оказались только США и Чехия. А есть ли у Кремля друзья? Этот вопрос задает не только карикатурист Сергей Елкин.

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Смотреть видео 19:28 Поделиться Противостояние Запада и Путина Отправить Facebook Vkontakte EMail Odnoklassniki Telegram Мой круг Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3sFAe Противостояние Запада и Путина: скандал в Чехии, конфликт с Украиной и дело Навального. DW Новости (19.04.2021)

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