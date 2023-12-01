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Друг Путина Валерий Гергиев возглавил Большой театр

Жан Рофе
1 декабря 2023 г.

Дирижер Валерий Гергиев, который уже много лет дружит с российским президентом, сменил на посту гендиректора Большого театра Владимира Урина, уволившегося "по собственному желанию".

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Дирижер Валерий Гергиев и российский президент Владимир Путин
Дирижер Валерий Гергиев уже много лет дружит с российским президентом Владимиром ПутинымФото: Alexei Druzhinin/SPUTNIK KREMLIN/AP/picture alliance

Дирижер Валерий Гергиев, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, назначен новым генеральным директором Большого театра сроком на пять лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале правительства в пятницу, 1 декабря.

В сообщении правительства утверждается, что Владимир Урин, возглавлявший Большой театр с июля 2013 года, освобожден от должности "по собственному желанию". Ожидается, что Гергиев будет совмещать руководящие посты в обоих театрах.

Вечером 30 ноября музыкальный критик Сергей Буланов опубликовал видео, на котором Урин прощается с коллективом Большого театра. "Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", - сказал Урин. В беседе с агентством ТАСС Буланов подтвердил подлинность видео и уточнил, что оно было снято после премьеры спектакля "Сын мандарина. Соловей", которая прошла в тот вечер на Камерной сцене театра.

Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии в связи с войной в Украине

Слухи об уходе Владимира Урина из Большого театра появились в СМИ еще в середине ноября. В первые дни войны в Украине Урин вместе с другими деятелями культуры подписал обращение с призывом "ко всем, от кого это зависит, остановить вооруженные действия". Основным претендентом на пост гендиректора Большого театра называли Валерия Гергиева.

В начале марта 2022 года Гергиева уволили из Мюнхенской филармонии, где он был главным дирижером, за отказ дистанцироваться от Владимира Путина после российского вторжения в Украину. 70-летний Гергиев уже много лет поддерживает дружбу с российским президентом.

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