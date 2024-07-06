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Дроны атаковали Краснодарский край, горит нефтебаза

Ася Миллер
6 июля 2024 г.

В Павловском районе Краснодарского края загорелась нефтебаза, в Ленинградском районе повреждены несколько резервуаров по хранению топлива, заявили в краевом оперативном штабе.

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Украинский военнослужащий запускает боевой дрон
Фото: REUTERS

Ейский, Ленинградский и Павловский районы Краснодарского края в ночь на субботу, 6 июля, были атакованы беспилотниками. Оперативный штаб региона утверждает, что все дроны были сбиты средствами ПВО и что пострадавших нет.

В Ейске обломками беспилотников повреждена вышка сотовой связи, в Павловском районе произошло возгорание на нефтебазе, в Ленинградском районе повреждения получили несколько резервуаров по хранению топлива. Очевидцы публикуют видео пожара в социальных сетях.

Это уже вторая атака дронов на регион за последние сутки. В ночь на 5 июля БПЛА атаковали город Приморско-Ахтарск на северо-западе Краснодарского края. Обломки дронов повредили трехэтажный многоквартирный дом, пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Кроме того, в результате атаки была нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть населенного пункта.

 

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