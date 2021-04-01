Досрочные выборы в Армении пройдут по новому Избирательному кодексу

На внеочередном заседании парламента Армении в четверг, 1 апреля, депутаты приняли поправки в Избирательный кодекс (ИК). Их поддержали 82 члена правительственной фракции "Мой шаг" и группа независимых депутатов. Оппозиция в голосовании участия не приняла.

Новые выборы по новым правилам

Поправки в Избирательный кодекс предполагают полный отказ от рейтинговой избирательной системы. Таким образом отменяется избрание кандидатов по территориальным спискам и устанавливается пропорциональная система, по которой избиратели будут голосовать только за конкретную политическую силу.

Новые изменения предполагают также устранение ограничений на число партий, участвующих в формировании поствыборных коалиций и продление срока на их формирование.

Конкуренция идей, а не ресурсов

"Избирательный кодекс в новой редакции избавляет выборный процесс от лазеек, которые создавала так называемая рейтинговая система, позволяющая аполитичным элементам пробиться в законодательную власть, преследуя при этом даже не узкопартийные, а сугубо меркантильные интересы", - рассказал DW политолог Рубен Меграбян. По его словам, такое происходило в стране на протяжении последней четверти века на фоне сращивания бизнеса и политики.

"Рейтинговая" система, действовавшая параллельно с пропорциональной, была весьма запутанной, извращала реальную картину волеизъявления и создавала мотивацию для участников выборов для теневого воздействия на волеизъявление граждан, в том числе через прямой подкуп", - считает Меграбян. По его мнению, изменения в Избирательный кодекс создают основы для конкуренции политических идей и идеологий, а не ресурсов.

Оппозиция не согласна

Между тем, оппозиция заявила, что легитимность ожидаемых 20 июня выбороввызывает сомнение, поскольку поправки были приняты без ее участия правящим большинством в парламенте.

По словам политического аналитика Айка Халатяна, о необходимости реформирования Избирательного кодекса говорили многие политические силы и общественные организации. "Однако, власти вспомнили об этом только в преддверии досрочных выборов, что вызывает обоснованные подозрения в том, что реформа всего за 2-3 месяца до голосования преследует цель не улучшения избирательного законодательства, а создание более выгодных властям правил игры на выборах", - считает он.

"У Пашиняна и "Моего шага" практически нет кандидатов, известных в регионах, и на прошлых выборах конституционное большинство им обеспечила исключительно личная популярность премьера, - поясняет Халатян. - А "закрытая" пропорциональная система позволит премьеру усилить контроль над правящей фракцией".

28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о том, что в апреле подаст в отставку, чтобы в стране состоялись досрочные парламентские выборы. При этом, заявил политик, уходить с поста он не собирается и будет до выборов исполнять обязанности премьера. Оппозиция заявила, что намерена добиваться отстранения Пашиняна от власти.

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