Пашинян заявил о своей отставке с поста премьера в апреле

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в апреле подаст в отставку, но останется и.о. главы кабмина для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Такое заявление он сделал в воскресенье, 28 марта, на встрече с жителями села Арагац в рамках поездки по Армавирской области Армении.

"В апреле я подам в отставку - не чтобы уйти, а чтобы состоялись внеочередные парламентские выборы. В этот период я продолжу оставаться исполняющим обязанности премьера", - сказал он.

При этом Никол Пашинян отметил, что если его полномочия будут подтверждены, он продолжит работать "лучше, чем раньше", если нет - "передаст власть тому", кто будет избран.

Оппозиция будет добиваться ухода Пашиняна

Между тем один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян уже заявил на митинге в Ереване, что будет добиваться окончательного ухода премьера: "Мы должны превратить де-юре отставку Пашиняна в отставку де-факто и отстранить его от власти".

Вазген Манукян

Представители оппозиционного "Движения за спасение родины" устроили массовый митинг в столице, который завершился шествием по центральным улицам города. Координатор движения Сагателян выразил уверенность, что политсилы страны должны рассматривать голосование не просто как процедуру выборов в парламент, а как программу отстранения Пашиняна от власти. В свою очередь другой лидер оппозиции Вазген Манукян выразил сомнение в том, что выборы состоятся, высказав мнение, что премьер использует административный ресурс.

Голосование назначено на середину июня

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны пройти 20 июня.

После выборов парламенту - Национальному собранию - предстоит избрать нового премьер-министра. Если после двух туров ни один кандидат не наберет нужное число голосов, парламент самораспустится.

В стране вот уже несколько месяцев не утихают протесты. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

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