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Договор о передаче "Троицы" Троице-Сергиевой лавре утвержден

Александра Иванова
2 ч. назад

Договор о передаче ценной иконы Андрея Рублева РПЦ был подписан в Петербурге патриархом Кириллом и министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

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Икона Андрея Рублева "Святая Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, июнь 2023 года
Икона Андрея Рублева "Святая Троица" в храме Христа Спасителя в Москве, июнь 2023 годаФото: Russian Ministry of Culture/dpa/picture alliance

Договор между государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче Лавре в безвозмездное пользование иконы Андрея Рублева "Святая Троица" был утвержден в среду, 12 июля, в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Отмечается, что документ о передаче иконы был подписан патриархом Кириллом и министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Церемония проходила с участием губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, госсекретаря союзного государства России и Беларуси Дмитрия Мезенцева, а также ряда представителей духовенства РПЦ.

Перенос "Троицы" из Третьяковки в Храм Христа Спасителя

О намерении забрать "Троицу" из Третьяковской галереи и передать ее Русской православной церкви стало известно 15 мая. На сайте РПЦ указали, что это решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным, "учитывая многочисленные просьбы православных верующих и обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла".

Многие наблюдатели и эксперты раскритиковали намерение изъять икону XV века из специальных условий хранения в Третьяковской галерее, указывая на возможные фатальные последствия этого шага для произведения искусства и православной святыни.

Вечером 3 июня пресс-служба Минкультуры РФ уведомила, что "Святая Троица" Андрея Рублева была перевезена в храм Христа Спасителя и помещена в капсулу в центре собора. Планировалось, что ценная икона пробудет там до 18 июня, а после этого ее передадут на плановую реставрацию.

Однако 18 июня пресс-служба министерства культуры РФ сообщила, что икона Рублева "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя на месяц дольше запланированного - до 19 июля 2023 года.

Икона Андрея Рублева "Троица"

Одна из самых известных русских икон была написана Андреем Рублевым в первой трети XV века. В 1929 году "Троица" была передана Третьяковской галерее. В июле 2022 года икону вывозили в Троице‑Сергиеву лавру на мероприятия в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского, что вызвало резкие протесты в музейном сообществе.

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